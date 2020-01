Bebê de 6 meses morre após se engasgar com leite, em Ipameri

Um bebê de seis meses morreu engasgado com leite, em Ipameri, na região sudeste de Goiás. O Corpo de Bombeiros ainda passou as primeiras instruções de socorro aos pais por telefone, até a chegada da viatura, mas a criança não resistiu. Incidente ocorreu na noite desta terça-feira (7/1).

De acordo com informações da corporação, após perceber que o bebê havia se engasgado, a mãe ligou para o marido, o pai do bebê, e em seguida para o Corpo de Bombeiros. Ela relatou que o bebê se engasgou logo depois de mamar. A ocorrência foi registrada por volta das 21h desta terça-feira, no setor Vila Dona Nilza.

Os militares passaram as primeiras instruções aos pais por telefone, até a chegada da viatura. O bebê chegou a ser socorrido, passou por procedimento de ressuscitação cardiopulmonar e em seguida foi levado ao Pronto Socorro Municipal, onde morreu.

Após a constatação da morte, o corpo do bebê foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Catalão, que atende Ipameri, e liberado à na manhã desta quarta-feira (8/1).

PMs salvam bebê engasgado com leite

Em menos de 24 horas, dois bebês engasgados com leite são salvos por PMs, em Goiás. O primeiro caso ocorreu em Santa Bárbara, no interior do estado. Na ocasião, uma recém-nascida foi resgatada por policiais militares depois de se engasgar com leite, logo após a avó alimentá-la.

De acordo com informações da PM, uma equipe do 1° BPMRv, em abordagens na Barreira de Fiscalização Rodoviária, foi solicitada por uma senhora que pedia socorro, pois sua neta, de apenas quatro dias de nascida, estava engasgada com leite. No local, os PMs notaram que a recém-nascida não dava sinais de vida e apresentava escurecimento dos lábios e o rosto pálido. Um dos policiais iniciou manobras de reanimação e logo a criança voltou à consciência.

Um outro recém-nascido foi salvo por PMs após se engasgar com leite. O caso ocorreu no Jardim Curitiba, em Goiânia. O incidente com Caleb, de apenas 11 dias, ocorreu após a mãe amamentá-lo. de acordo com a tia do bebê, identificada como Paula Fernanda de Moura Silva, a mãe dele ficou sem reação; a família tentou algumas manobras, mas ele já estava ficando roxo.

Ela e um outro familiar de Caleb saíram de carro pra chegar até a maternidade próxima, mas no caminho encontraram uma equipe da PM. Os soldados Leonel Teodoro da Mata e Fabiano José Miranda auxiliaram no resgate o bebê voltou a respirar. Após o ocorrido ele foi encaminhado à Maternidade Nascer Cidadão, localizada no Jardim Curitiba.

O que fazer em caso de engasgamento

Em caso de engasgamento, de acordo com o Corpo de Bombeiros, a primeira coisa a se fazer é manter a calma e não entrar me pânico; pegar a criança engasgada nos braços, de bruços. Ela deve estar com a cabeça um pouco abaixo do resto corpo, inclinada. O adulto, então, deve dar leves tapinhas nas costas da criança, até que ela seja desengasgada.