Boeing que caiu no Irã tinha 176 pessoas a bordo, incluindo 82 iranianos

O Boeing 737-800 da Ukraine International Airlines que caiu nesta quarta-feira perto de Teerã, minutos depois de decolar do principal aeroporto da capital do Irã, tinha 176 pessoas a bordo, incluindo 82 iranianos. Não houve sobreviventes no acidente.

Os passageiros incluíam ainda 63 canadenses, 10 suecos, quatro afegãos, três alemães, três britânicos e dois ucranianos. Já a tripulação era composta por nove ucranianos.

A queda do avião, com três anos de uso e que tinha Kiev como destino, veio horas depois de o Irã lançar um ataque com mísseis contra bases utilizadas por tropas americanas no Iraque. Autoridades ucranianas e iranianas, contudo, dizem suspeitar que o acidente foi causado por problemas mecânicos. Fonte: Associated Press.