Eduardo Fauzi está em lista da Interpol por ataque ao ‘Porta dos Fundos’

O nome do economista Eduardo Fauzi Richard Cerquise, suspeito de participar do ataque com coquetéis molotov contra a produtora do Porta dos Fundos, foi incluído na lista de Difusão Vermelha da Interpol. A difusão vermelha é o alerta máximo da Interpol e limita os deslocamentos do alvo. Se ingressar em território que integra a comunidade policial, Fauzi pode ser imediatamente detido.

O economista está foragido desde o último dia 30 de dezembro, quando a Polícia Civil tentou cumprir mandado de prisão contra em quatro endereços ligados a ele no Rio de Janeiro, mas não o encontrou. Depois, descobriu-se que Fauzi havia embarcado para a Rússia um dia antes de sua prisão ser decretada.

Já na Rússia, Eduardo Fauzi divulgou um vídeo de pouco mais de sete minutos no qual ataca o Porta dos Fundos e utiliza argumentos cristãos para chamar os humoristas de “intolerantes, marginais e bandidos”.