Famílias afetadas por rompimento de represa em Pontalina, recebem doações da OVG

Nesta quinta-feira (9/1), as famílias afetadas por rompimento de represa em Pontalina receberão doações da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG).

Além das cestas básicas e roupas, o Governo de Goiás enviará assistentes sociais para que os atingidos pela tragédia recebam atendimento especializado.

Nesta ação, de acordo com a Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) e Governo de Goiás, 21 famílias atingidas após rompimento de uma represa na fazenda São Lourenço de Guarirobas, no município de Pontalina, serão beneficiadas com as doações.

Nesta quinta-feira (9/1), serão entregues cestas básicas, roupas, cobertores, enxovais de bebê e fraldas geriátricas descartáveis.

De acordo com a OVG, trata-se de cerca de 50 pessoas em situação de vulnerabilidade social, entre elas, idosos, crianças e gestantes. Estes tiveram suas casas totalmente alagadas, localizadas nos bairros Alegretinho, Lagoinha, Bijuí II e na região central de Pontalina.

Conforme informou a diretora-geral da OVG, Adryanna Melo Caiado, “nosso objetivo é amparar e estar ao lado dessas famílias que já tinham tão pouco. Elas vivem um momento de grande fragilidade e garantir todo apoio a elas é uma determinação do governador Ronaldo Caiado”.

Presidente de honra da Organização e do Grupo Técnico Social de Goiás, a primeira-dama Gracinha Caiado se diz consternada com a situação e pediu que não sejam medidos esforços para auxiliar a população atingida.

Rompimento de represa em Pontalina aconteceu no último sábado (4)

No último sábado (4/1) aconteceu o rompimento de represa em Pontalina, na região Central de Goiás. A tragédia aconteceu durante um temporal.

Informações preliminares apontam que casas, ruas e estabelecimentos foram alagados. Moradores relataram uma chove forte na cidade desde a noite de sexta-feira (3/1), o que pode ter contribuído para o rompimento da represa.

Após o rompimento, segundo os moradores da região, a água invadiu quadras, ruas, casas e estabelecimentos comerciais de Pontalina. Até o momento não há informações sobre feridos após o rompimento da represa.

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) vai apurar o que teria provocado o rompimento.