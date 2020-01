Força-tarefa de roçagem de lotes baldios e áreas públicas de Aparecida será iniciada nesta quinta (9)

A Prefeitura de Aparecida, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, lança oficialmente nesta quinta-feira, 09, a partir das 8h, a força-tarefa de roçagem dos lotes não edificados e áreas públicas da cidade. A ação será lançada na Rua Gal Gricerio, no Jardim Buriti Sereno, que é o maior bairro do município e que concentra a maior parte dos lotes baldios, além de outros 19 bairros da região. O serviço percorrerá, até o fim do primeiro semestre, todos os 249 bairros de Aparecida.

O objetivo da ação, segundo o secretário de Desenvolvimento Urbano, Max Menezes, é o de limpar a cidade, reforçando o combate a infestação de insetos, reduzir os problemas causados pelo mato alto, assim como a insegurança, e ainda proporcionar uma melhor qualidade de vida para a população.

“O mato alto, nesse período de chuva, é sempre uma preocupação para os moradores. Por isso, as equipes de roçagem vão reforçar o serviço, a começar pela região do Buriti Sereno. É importante ressaltar que a limpeza de lotes baldios particulares é de responsabilidade do proprietário do imóvel e o valor do serviço é cobrado no ITU anual”, explicou o secretário que ressaltou que Aparecida tem ainda cerca de 80 mil lotes não edificados.

A força-tarefa contará com a mão de obra de 50 trabalhadores urbanos e 40 tratores, além de roçadeiras manuais e caminhões para o transporte do mato roçado. Ao todo serão seis equipes, e cada uma atuará em uma determinada região, abrangendo toda a cidade. Além dos lotes e áreas públicas, as equipes fazem também a limpeza dos canteiros centrais de avenidas, praças e parques. A expectativa é de percorrer todos os bairros em até 90 dias.