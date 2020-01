Homem é preso com drogas e talões de cheque roubados, em Aparecida de Goiânia 

A Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) prendeu na tarde desta terça-feira (7/1) um homem que estava com drogas e talões de cheque roubados, em Aparecida de Goiânia.

Segundo a corporação, o homem foi localizado após policiais receberem informações de que uma casa no Setor Jardim Bonança, em Aparecida, funcionava um ponto de tráfico de drogas.

Diante da situação, a equipe se deslocou até o local indicado, onde foi realizado a abordagem ao suspeito, que não teve sua identidade revelada.

Durante a busca domiciliar foram localizados cerca de 50 gramas de cocaína, vários papelotes, do tipo Zip Lock. Além disso, foram encontrados 4 talões de cheque com registro de roubo no ano de 2018.

Diante da situação, todo material apreendido e o detido foram conduzidos para o 1° Delegacia de Polícia de Aparecida de Goiânia, onde foi autuado em flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas e receptação.

Além de prisão de homem com drogas e talões de cheque roubados, PM prendeu homem com cheques e notas falsas

Em dezembro do ano passado, a Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) prendeu um homem que estava com cheques e R$ 900 reais em notas falsas, em Anápolis.

Segundo a corporação, o estelionatário foi descoberto após pagar cerveja com nota falsa em um comércio localizado no Setor Recanto do Sol, em Anápolis.

De acordo com informações da Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO), a prisão aconteceu neste fim de semana quando uma equipe policial realizava um patrulhamento pelo bairro Recanto do Sol, em Anápolis.

Na ocasião, a corporação abordou um homem com diversas passagens pelo crime de estelionato. Dando continuidade a abordagem e busca pessoal, os policiais verificaram que o acusado estava com diversos cheques da mesma pessoa, mas com assinaturas diferentes.