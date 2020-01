Homem é preso suspeito de vender dólares falsos, em Goianira

Um homem foi preso em flagrante, nesta terça-feira (7/1), suspeito de vender dólares falsos, em Goianira, região metropolitana da capital.

A prisão foi efetuada no centro da cidade pelos policiais civis da Delegacia de Goianira. Conforme informações, o homem foi preso por tentativa de estelionato.

O flagrante foi feito no momento que o homem tentava vender as cédulas. Ele já teria vendido duas e tentava vender outras 25 cédulas de cem dólares para mesma pessoa.

Na segunda negociação, a vítima analisou as notas com mais cuidado e percebeu que não tinham valor. A Polícia Civil então foi acionada e realizou a prisão.

Caso seja condenado pelo crime de estelionato, o suspeito pode pegar até cinco anos de reclusão.

Além do homem preso suspeito de vender dólares falsos, em Goianira, outro estava com notas falsas, em Anápolis

A Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) prendeu um homem que estava com cheques e R$ 900 reais em notas falsas, em Anápolis.

Segundo a corporação, o estelionatário foi descoberto após pagar cerveja com nota falsa em um comércio localizado no Setor Recanto do Sol, em Anápolis.

De acordo com informações da Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO), a prisão aconteceu durante o segundo fim de semana de dezembro, no dia 8, quando uma equipe policial realizava um patrulhamento pelo bairro Recanto do Sol, em Anápolis.

Na ocasião, a corporação abordou um homem com diversas passagens pelo crime de estelionato. Dando continuidade a abordagem e busca pessoal, os policiais verificaram que o acusado estava com diversos cheques da mesma pessoa, mas com assinaturas diferentes.

Os policiais militares constataram que o estelionatário tinha acabado de comprar algumas cervejas no comércio e que o acusado repassou ao dono do comércio uma nota de R$ 100 reais falsa.

Diante da situação, o acusado foi conduzido à Central de Flagrantes onde foi instaurado inquérito policial pelo crime de estelionato.