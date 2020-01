Homem fica ferido após ser soterrado enquanto trabalhava em obra GO-338, em Goiás

O Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) foi acionado, na manhã desta quarta-feira (8/1), para salvar um homem que ficou ferido após ser soterrado enquanto trabalhava em obra GO-338, em Goiás.

A ocorrência aconteceu entre Pirenópolis e Planalmira, na região Leste do estado. O homem foi parcialmente soterrado quando cavava um buraco.

Conforme informações dos bombeiros, os operários acionaram a corporação via 193, que rapidamente se deslocou ao local. Quando chegaram, os militares verificaram que a vítima já havia sido retirada do buraco.

Os funcionários que trabalhavam no local colocaram uma escada e retiraram o homem. Os militares constataram que a vítima estava consciente, com contusão no membro superior direito e escoriações na face e em membros inferiores.

Após avaliação e procedimento de imobilização em prancha longa, o trabalhador foi transportado ao Hospital Estadual Ernestina Lopes Jaime, em Pirenópolis.

Além do homem que ficou ferido após ser soterrado enquanto trabalhava em obra GO-338, outro também foi soterrado em Goiânia

No dia 18 de julho, depois de mais de quatro horas de operação de resgate, agentes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil finalmente conseguiram libertar o operário que ficou soterrado em uma obra no setor Balneário Meia Ponte, em Goiânia. O acidente teria ocorrido por volta das 10h30 e conforme o coordenador da Defesa Civil, Cidicley Santana, o resgate terminou por volta das 15h30.

Cidicley conta que a vítima, identificada como Gil Jorge de Carvalho, de 36 anos, foi retirada consciente e muito abalado emocionalmente. Ele tranquilizou e disse que o homem passou por avaliação médica e não apresentou ferimentos graves. Mesmo sem ferimentos aparentes, o homem foi encaminhado ao Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol).

Menos de um dia após o resgate do operário, um técnico em telecomunicações também se acidentou ao cair no mesmo buraco. Paulo Alves dos Santos estava fazendo a manutenção de um poste que ficou danificado durante o soterramento do operário Gil Jorge. O homem foi resgatado com um machucado na cabeça e com o braço esquerdo quebrado e também foi levado para o Hugol.