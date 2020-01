Jovem esconde drogas em achocolatado para entregar a irmão preso, em Itumbiara

Cada vez mais criativos para tentar burlar a lei, um caso incomum foi registrado nesta terça-feira (7/1). Uma jovem, de 22 anos, escondeu drogas em achocolatado para entregar a irmão preso, em Itumbiara.

De acordo com a direção da Unidade Prisional (UP), a interceptação aconteceu no momento que os servidores plantonistas realizavam a revista nos alimentos deixados na Cobal, dia em que familiares e amigos deixam mantimentos e produtos de higiene para serem entregues aos detentos.

Conforme informações, o achocolatado com drogas foi deixado pela jovem era para entregar ao irmão, que cumpre pena no local com base na Lei 11.343/2006-Lei de Tóxicos.

Após a constatação da droga análoga à maconha, a mulher foi encaminhada para a delegacia do município para as devidas providências.

A UP de Itumbiara é integrante à 4ª Coordenação Regional Prisional da Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP).

Além da jovem que escondeu drogas em achocolatado para entregar a irmão preso, em Itumbiara, outra escondeu em rosquinhas. em Crixás

A Polícia Civil prendeu uma mulher que tentava entrar no presídio com rosquinha recheada de crack, em Crixás, a cerca de 322 quilômetros de Goiânia, no Noroeste Goiano. A prisão aconteceu na terça-feira (8/10), com o apoio de agentes da unidade prisional de Crixás.

De acordo com a Polícia Civil, a mulher foi presa após enviar cigarros de maconha e rosquinhas de coco recheadas de pedras de crack para o companheiro, que está preso na unidade prisional de Crixás.

O material foi descoberto durante revista de rotina. Os cigarros eram industrializados, porém preenchidos com maconha. Já os biscoitos, eram quebrados e tinham uma pedra de crack inserida na massa. Após colocar a droga, a rosquinha era colada novamente com uma liga feita com a própria massa do produto.

Segundo o delegado Nelinho Almeida, o produto foi deixado no presídio por uma mototaxista, que foi contratada pela mulher do preso. Quando foi abordada, a mulher confirmou que havia mandado o cigarro e a rosquinha recheada de crack para o companheiro.