Lissauer repercute liderança de Rio Verde e Jataí na exportação goiana

O impacto positivo das exportações goianas em 2019 foi repercutido pelo presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, deputado Lissauer Vieira (PSB). Representante da região Sudoeste na Casa de Leis, o parlamentar comemorou a liderança de Rio Verde e Jataí, que foram os municípios goianos que mais exportaram no ano passado, garantindo superávit na balança comercial goiana.

Segundo Lissauer, a expressividade da região sudoeste demonstra a força do setor agropecuário goiano. “É um dado que sempre nos deixa orgulhoso, pois sabemos da força do setor produtivo em nosso estado e o impacto que a nossa região gera para todo o país e também para os outros municípios de Goiás, que sentem o reflexo dessa pujança”, afirmou.

Lissauer ainda destacou fatores que vão alavancar ainda mais a força do agronegócio da região, como a implantação da Plataforma Multimodal da Ferrovia Norte-Sul, que será fixada em Rio Verde. O complexo de investimento de R$ 400 milhões será considerado um dos principais hubs logísticos de Goiás e atenderá clientes em diferentes cadeias produtivas.

As exportações goianas somaram US$ 7,043 bilhões e as importações foram de US$ 3,584 bilhões no ano passado, o que resultou num superávit de US$ 3,459 bilhões. Os produtos mais exportados foram a soja, carne bovina, milho, ferro-liga, minério de cobre, açúcar, couros e algodão. Rio Verde (US$ 1.314.212.796), Jataí (US$ 624.665.625), Mozarlândia (US$ 454.755.817), Barro Alto (US$ 415. 704.793) e Alto Horizonte (US$ 407.271.918) foram os municípios que mais exportaram.

Rio Verde capital de Goiás na Tecnoshow

A maior feira de agronegócio do Centro-Oeste, a Tecnoshow Comigo 2020, também foi citada pelo presidente. “É uma vitrine do nosso setor agropecuário que fica em evidência para investidores de todo mundo e só cresce a cada edição”, justifica, lembrando que no período de realização do evento, Rio Verde se torna Capital do Estado de Goiás. O projeto de lei que estabeleceu a transferência simbólica da sede do Governo foi de autoria de Lissauer no ano passado. Neste ano, a Tecnoshow será realizada entre 30 de março e 03 de abril.