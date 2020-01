Mulher tenta entrar em presídio com rosquinha recheada de crack, em Crixás

A Polícia Civil prendeu uma mulher que tentava entrar no presídio com rosquinha recheada de crack, em Crixás, a cerca de 322 quilômetros de Goiânia, no Noroeste Goiano. A prisão aconteceu nesta terça-feira (8/10), com o apoio de agentes da unidade prisional de Crixás.

De acordo com a Polícia Civil, a mulher foi presa após enviar cigarros de maconha e rosquinhas de coco recheadas de pedras de crack para o companheiro, que está preso na unidade prisional de Crixás.

O casal teria se conhecido durante visitas que a mulher ia fazer ao irmão, que também se encontra recolhido na unidade prisional.

Como era feita a rosquinha recheada de crack

O material foi descoberto durante revista de rotina. Os cigarros eram industrializados, porém preenchidos com maconha. Já os biscoitos, eram quebrados e tinham uma pedra de crack inserida na massa. Após colocar a droga, a rosquinha era colada novamente com uma liga feita com a própria massa do produto.

Segundo o delegado Nelinho Almeida, o produto foi deixado no presídio por uma mototaxista, que foi contratada pela mulher do preso. Ela teria conhecido o companheiro na prisão quando ia fazer visitas ao irmão, que também está preso na unidade.

Após descobrir da contratação da mototaxista, os policiais começaram as diligências em busca da mulher. Quando foi abordada, a mulher confirmou que havia mandado o cigarro e a rosquinha recheada de crack para o companheiro.

Durante revista na bolsa da mulher, os policiais encontraram mais porções de droga, dinheiro e diversos comprovantes de depósito em seu nome.

O casal, sendo a mulher e o homem já detido, foram presos em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. A mulher passou por exame médico e, após efetuado o flagrante, foi encaminhada para a Unidade Prisional de Crixás, onde se encontra à disposição do Poder Judiciário.