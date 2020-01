Pacote com celulares, ceguetas e chips é apreendido no presídio de Catalão

Os servidores da Unidade Prisional (UP) de Catalão encontram um pacote com celulares, ceguetas, chips e outros ilícitos no presídio, nesta quarta-feira (8/1).

A interceptação aconteceu no momento que os servidores realizaram procedimento de ronda noturna. O pacote foi arremessado na unidade prisional.

De acordo com a 4ª Coordenação Regional Prisional da Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP), as agentes ouviram um barulho vindo na lateral da unidade, quando foram verificar, encontraram o pacote com os ilícitos.

durante a madrugada os agentes plantonistas identificaram um barulho diferente vindo da lateral da unidade, instante em que avistaram o pacote com os ilícitos.

No embrulho estavam seis celulares, um fone de ouvido, dois carregadores e uma cegueta. De imediato, os itens foram interceptados, ante que chegassem ao destino final.

A direção da UP abriu procedimentos administrativos internos para apuração do fato e aplicar aos destinatários dos objetos as sanções disciplinares cabíveis em lei.

Em outro caso, servidores também evitaram a entrada de 7 celulares, em Catalão

Na quinta-feira (2/1) servidores evitaram a entrada de 7 celulares em presídio de Catalão, a 262 quilômetros de Goiânia. Os aparelhos eletrônicos foram arremessados por cima do muro em direção a uma das alas do presídio.

Ainda segundo a DGAP, os objetos foram arremessados por cima do muro do presídio em direção a uma das alas do local.

De acordo com informações da coordenação regional, o o pacote com 7 celulares foi avistado pelo agente plantonista que estava na guarita da Unidade Prisional. De imediato, foi realizada a interceptação antes mesmo que os materiais chegassem à destinação final.

Conforme informou a direção da UP, a direção abriu procedimento administrativo interno para apuração do fato. Após averiguações serão aplicadas aos destinatários dos ilícitos as sanções disciplinares.

Os objetos foram colocados à disposição das autoridades competentes para os devidos fins. O suspeito conseguiu fugir do local sem ser identificado.