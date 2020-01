Perseguição deixa suspeito morto e PMs feridos em acidente, em Goiânia

Uma perseguição policial terminou com um suspeito morto e quatro PMs da Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam) feridos na BR-060, sentido Goiânia-Anápolis, próximo a unidade operacional da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Informações preliminares apontam que houve uma troca de tiros seguida de uma batida entre os veículo do suspeito e a viatura. O caso ocorreu na manhã desta quarta-feira (8/1).

De acordo com informações da PRF, o acidente ocorreu no quilômetro 132 da rodovia e interditou uma das faixas, provocando congestionamento na região do Parque Ecológico de Goiânia.

Levantamentos iniciais apontam que o suspeito, um ladrão de carros, estava em um carro roubado e ao ser surpreendido pela Rotam, jogou o carro contra a viatura e ainda desceu do veículo atirando contra os PMs. Ele seguia no sentido Goiânia-Anápolis. Os policiais de uma segunda viatura envolvida na ação revidaram ao ataque e o suspeito acabou morrendo próximo ao posto da PRF.

O carro, modelo Cruze, foi roubado na região Central de Goiânia no dia 23 de dezembro. A apuração aponta que o suspeito, de 19 anos, possuía passagens por homicídio, tráfico de drogas, receptação, roubo, porte de arma e estava foragido da Justiça.

PMs da Rotam são encaminhados ao HUGO após perseguição terminar em acidente, em Goiânia

Com o impacto da batida, a viatura da Rotam capotou e quatro PMs ficaram feridos. Eles foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros de Goiás (CBMGO) e encaminhados ao Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo). As primeiras informações apontam que três militares estão estáveis e um em estado grave.

Segundo Lucas Aguiar, tenente da Rotam, um soldado ferido no acidente deve passar por cirurgia ainda na tarde desta quarta-feira (8/1). Ainda não é possível identificar se o ferimento grave foi causado por tiro ou pela batida. Mais informações sobre o estado de saúde dos PMs devem ser divulgadas ao longo do dia.