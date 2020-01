PM prende associação criminosa especialista em roubo a residências, em Catalão

A Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) prendeu três pessoas que fazem parte de associação criminosa especialista em roubo a residências, em Catalão.

Segundo a corporação, foram recuperados televisores, Home Theater, joias, notebooks e demais objetos. Além disso, foram apreendidas drogas, munições e armas de fogo.

De acordo com informações da Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO), na tarde desta terça-feira (7/1) as equipes do 18° Batalhão da Polícia Militar deram início a uma operação policial para prender associação especialista em roubo residência na cidade de Catalão, a 260 quilômetros de Goiânia.

Segundo a corporação, na ocasião foram presos três pessoas que são acusados de furtos que aconteceram no último dia 4 deste ano, no Jardim Paulista.

Após serem identificados, os autores foram detidos. Ainda de acordo com a Polícia Militar, os envolvidos agiam em associação criminosa.

Os três já possuem vários antecedentes criminais e são considerados velhos conhecidos da Justiça.

Durante a operação, foram localizados em um depósito, localizado na residência dos detidos, todos os produtos furtados, dentre estes televisores, Home Theater, joias, notebooks e demais objetos.

Na operação foi ainda apreendida uma arma de fogo de grosso calibre, diversas munições Cal. 12 e aproximadamente 600 gramas de drogas. Os três acusados e objetos foram encaminhados à Central de Flagrantes.

Além de prisão de associação criminosa especialista em roubo a residências, PM prendeu quadrilha especialista em roubo de comércios

Em novembro do ano passado, a Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO) prendeu 8 membros de quadrilha especialista em roubo de comércios. Destes, seis foram presos em Anápolis e dois em Goiânia. Duas pessoas estão foragidas.

Segundo a corporação, os criminosos utilizavam de violência contra as vítimas no momento em que subtraíam seus pertences.

Durante a Operação Scutum Gladius foram cumpridos 13 mandados de prisão em desfavor de dez pessoas acusadas de roubos a estabelecimentos comerciais, residências, veículos e pessoas na cidade de Anápolis.