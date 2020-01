Prefeito de Goiânia autoriza amanhã retomada das obras do Cmei Bairro Floresta

O prefeito Iris Rezende assina nesta quinta-feira (9/1) ordem de serviço para a retomada das obras do Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Bairro Floresta. A partir da assinatura do documento, a empresa responsável tem prazo de 270 dias para conclusão.

A estrutura do novo Cmei terá modelo padrão com 1.286 metros quadrados de área construída, oito salas, brinquedoteca, bloco recreativo e de serviços. A capacidade de atendimento da nova instituição é de 160 crianças, na faixa etária de seis meses a quatro anos.

Essa é a oitava unidade retomada pela Prefeitura de Goiânia das 11 obras paralisadas ainda na gestão anterior. Já foram retomadas as obras dos Cmeis Jardins do Cerrado IV, Buena Vista IV, Parque Atheneu II, Residencial Mendanha, Center Ville, Grande Retiro e Vila Santa Helena. Todas as etapas e procedimentos são fiscalizados por equipe técnica da Secretaria Municipal de Educação e Esporte (SME).

ServiçoAssunto: Prefeito assina ordem de serviço para a retomada do Cmei Bairro FlorestaData: quinta-feira, 9/1Horário: 8h30Local: Avenida do Bosque, APM-12, Bairro Floresta