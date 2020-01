PRF apreende cigarros contrabandeados avaliados em R$ 10 milhões, em Guapó

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na noite desta terça-feira (7/1), uma grande quantidade de cigarros contrabandeados, avaliados em cerca de R$ 10 milhões, em Guapó, Região Metropolitana de Goiânia.

A apreensão aconteceu na BR-060 durante fiscalização de rotina. Uma equipe abordou um caminhão na unidade operacional em Guapó e, ao verificar a carga, os policiais encontraram a carroceria cheia de caixas de cigarros oriundos de Paraguai.

Instantes depois, outra equipe flagrou um caminhão bitrem com a lotação máxima das carretas preenchidas com cigarros, em Posselândia, distrito de Guapó.

Conforme estimado a PRF, os dois carregamentos somam 200 mil pacotes de cigarros, com dois milhões de maços, que seriam vendidos no comércio de Anápolis, a 55 km da capital goiana.

Além dos cigarros, duas carretas, avaliadas em R$ 400 mil, foram apreendidas e levadas ao depósito da Receita Federal. Os motoristas disseram aos policiais que pegaram os veículos carregados em um posto de combustíveis no estado do Paraná, fronteira com o Paraguai, e levariam até Anápolis.

Os dois homens, de 45 anos, foram presos em flagrante e encaminhados para a delegacia da Polícia Federal em Goiânia.

Além da apreensão de cigarros contrabandeados avaliados em R$ 10 milhões, em Guapó, outra carga avaliada em R$ 3 milhões também foi apreendida, em Rio Verde

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na terça-feira (29/10), uma carga de cigarros contrabandeados avaliados em R$ 3 milhões de reais. O caminhão foi abordado em Rio Verde.

Na carreta havia 1080 caixas de cigarros, totalizando 540 mil maços. Segundo a corporação, na operação um homem, de 42 anos, foi preso conduzindo o caminhão abordado.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a apreensão aconteceu na madrugada de terça-feira (29/10) na BR-060, no perímetro urbano de Rio Verde, região sudoeste de Goiás.

Na ocasião, um homem, de 42 anos, foi preso transportando cigarros contrabandeados do Paraguai. Ainda segundo a corporação, os cigarros contrabandeados foram avaliados em cerca de R$2,7 milhões de reais.