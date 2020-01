Vídeo: homem agride e abandona companheira em rua de Anápolis

Um vídeo gravado por uma moradora flagra o exato momento em que um homem agride a companheira no meio de uma rua no Bairro Jardim das Oliveiras, em Anápolis, a 59 quilômetros de Goiânia. O caso ocorreu na noite desta terça-feira (7/1); momentos depois o homem fugiu e a mulher foi encontrada ferida e abandonada na via.

Nas imagens é possível ver que um homem desce de um carro e agride uma mulher que já está sentada no meio-fio. Ela grita pedindo para que o homem pare de agredi-la, mas ele ignora e continua dando tapas na mulher enquanto profere xingamentos contra ela. Tudo teria ocorrido na frente do filho do casal, uma criança de 3 anos, que estava no veículo.

Homem agride e abandona companheira em rua de Anápolis e ao ser preso alega que foi traído

A moradora que gravou o vídeo acionou a Polícia Militar. Como estava sozinha no momento do ocorrido, ela não pode reagir e resolveu registrar a agressão. No entanto, quando a PM chegou ao local o homem não estava mais lá, somente a mulher, ainda sentada no meio-fio.

Momentos depois, com base nas características repassadas pela testemunha e pela vítima, o homem foi localizado e preso. O agressor alegou que bateu na companheira após descobrir que havia sido traído. Além disso, ele disse que saiu do local porque temia que o carro fosse apreendido, pois a documentação está em atraso e a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida.

O homem foi apresentado na Central de Flagrantes de Anápolis. O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM). O Dia Online tenta contato com as autoridades responsáveis.

Violência contra a mulher

Um homem foi preso depois de iniciar um incêndio em um estabelecimento comercial usado como uma casa e trancar a mulher, atual companheira, para morrer no local. O crime ocorreu na noite deste domingo (5/1), no Setor Garavelo, em Aparecida de Goiânia. A mulher foi salva por policiais militares que faziam patrulhamento pela avenida onde a casa está localizada.

De acordo com informações da corporação, os PMs patrulhavam pela Avenida Igualdade, no Setor Garavelo, quando se depararam com um tumulto em frente a uma casa. A residência estava em chamas e dentro dela havia um casal, no qual o homem queria matar a companheira queimada.

O estabelecimento estava trancado, mas com ajuda de populares os PMs arrombaram a porta de aço e entraram. No local, foi constatado que a vítima estava nas mãos do agressor, sendo que ele a segurava pelo pescoço, com um golpe chamado “gravata”. Descontrolado, o homem afirmou aos PMs que a intenção era morrer queimado junto com a mulher. Após o resgate, ambos foram encaminhados ao 4º Delegacia Distrital de Polícia Civil. O caso é investigado.