Amma apreende 10 aves silvestres, em Goiânia

A Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma), por meio de uma denúncia, apreendeu 10 aves silvestres, no Setor São José, em Goiânia.

Na residência fiscalizada foram encontrados, dois sargentos, um pássaro-preto, dois sabiás-laranjeira e cinco coleirinhos.

Os animais foram encaminhados para o Centro de Triagem de Animais Selvagens do Ibama, onde permanecerão em observação até que estejam prontos e reabilitados para serem soltos na natureza.

De acordo com informações da Amma, o órgão recebeu nesta quinta-feira (9/1), uma denúncia informando que um homem no Setor São José, em Goiânia, capturava aves e as mantinha presas em gaiolas.

Ao averiguarem a denúncia, os ficais da Amma efetuaram a apreensão de 10 aves silvestres, sendo dois sargentos, um pássaro-preto, dois sabiás-laranjeira e cinco coleirinhos. O homem, citado na denúncia, não estava na residência.

Na ocasião, a família do homem que fez entrega dos pássaros aos fiscais.

Os animais foram encaminhados para o Centro de Triagem de Animais Selvagens do IBAMA, onde permanecerão em observação até que estejam adequadamente reabilitados e, posteriormente, serem soltos na natureza.

O caso será encaminhado para a Delegacia de Meio Ambiente (Dema) para que ela investigue o caso e aplique as penalidades cabíveis.

Além de apreensão de 10 aves silvestres, homem foi presos com cobras e aves em cativeiro

Em setembro do ano passado, a Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) prendeu um homem por manter serpentes e aves silvestres em cativeiro, no Setor Jundiaí, em Anápolis.

De acordo com informações das equipes do 4º Batalhão da Polícia Militar (BPM), os policiais realizavam abordagens de rotina na Praça Dom Emanuel quando encontraram Erick Heinrich Machado Oliveira, de 21 anos, com um celular roubado.

Durante a abordagem foi verificado que no aparelho havia fotos do suspeito segurando uma cobra. Questionado sobre a origem das fotos, o homem informou que em sua residência haviam mais serpentes de outras espécies, além de aves silvestres.