Caixa com 15 cobras e 30 sapos é encontrada na Rodoviária de Goiânia

O conteúdo de uma caixa vinda de Belém, no Pará, e deixada na Rodoviária de Goiânia chocou os funcionários de uma companhia de ônibus no fim da tarde da última quarta-feira (8/1). A caixa, que exalava um forte mau cheio, chamou a atenção do pessoal da empresa. Dentro dela, estava a surpresa: 15 cobras, das espécies jiboia e periquitamboia (cobra-papagaio), estavam armazenadas em meias-calças, junto com 30 sapos de espécies exóticas. Das 15, oito cobras estavam mortas.

Segundo o tenente Peres, do Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada depois que os funcionários da empresa de ônibus Real Maia descobriu os bichos dentro da caixa. O forte odor era originário das cobras mortas e dos 30 sapos, que estavam todos mortos. A caixa chegou à rodoviária no dia 6 de janeiro deste ano, vinda de Belém (PA). De acordo com o tenente, no dia 7 um homem chegou a tentar a retirar a encomenda, sem sucesso.

Eram quatorze jiboias e uma periquitamboia, popularmente conhecida como cobra-papagaio. As serpentes estavam armazenadas individualmente dentro de meias-calças femininas. Entretanto, só sete estavam vivas.

A Polícia Militar Ambiental foi chamada para fazer o resgate das cobras e transportar os bichos para um ambiente adequado. O pacote tinha origem no Pará e o dono já foi identificado. Conforme o tenente Peres, o indivíduo já é reincidente pelo mesmo tipo de crime.

Em outro caso além de caixa com cobras encontrada na Rodoviária de Goiânia, um motorista de ônibus foi preso com 17 animais silvestres congelados

No dia 12 de novembro do ano passado, um homem foi preso pela prática de crime ambiental em Araguapaz, município a aproximadamente 260 quilômetros de Goiânia. O indivíduo, que trabalha como motorista de ônibus, foi preso com 17 animais silvestres congelados.

Na ocasião, os policiais militares do 2° BPMRv receberam informações da 1ª CIPMA de Aruanã sobre um transporte ilegal de animais silvestres praticado por um motorista de ônibus de uma empresa particular que faz a rota Mundo Novo/Goiânia, com distância de cerca de 419 quilômetros de uma cidade a outra.

Após a abordagem, durante revista veicular, os policiais constataram que o veículo transportava 17 animais silvestres abatidos e congelados, entre eles duas cutias, cinco jacarés e dez tatus.

Diante das circunstâncias, o motorista do ônibus foi preso em flagrante e autuado pelo crime de matar espécimes da fauna silvestre. Os animais abatidos foram apreendidos e levados para a delegacia de Araguapaz.