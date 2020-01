Confira lista com 20 escolas estaduais que serão reordenadas em Goiás

A Secretaria Estadual de Educação (Seduc) confirmou o reordenamento de 20 escolas estaduais de Goiás. Os alunos das unidades que serão fechadas serão transferidos para escolas próximas. Em nota enviada ao Dia Online, a pasta reforçou que “o processo de unificação das unidades escolares na rede pública estadual é realizado todos os anos e tem como foco a otimização no uso dos recursos públicos em prol da melhoria da qualidade da Educação.”

Em entrevista à TV Anhanguera, a secretaria Fátima Gavioli explicou que o reordenamento respeitará o limite de dois quilômetros para zona urbana; já na zona rural, o aluno não poderá andar mais de 15 quilômetros entre ida e volta da escola. Ela garantiu ainda que os professores das unidades que serão fechadas terão vaga garantida tanto no município onde já atua quanto em outro, caso queira mudar.

Ao todo, 38 escolas estaduais devem passar pelo processo de remanejamento. No entanto, de acordo com Fátima Gavioli, a lista com os outros 18 nomes ainda é estudada.

Veja lista de escolas estaduais que serão reordenadas em Goiás

O estudo feito pela Secretaria da Educação aponta que as escolas estaduais que serão reordenadas atuam com um número muito baixo de alunos, se comparado a capacidade da unidade. Em Mozarlândia, por exemplo, a Escola Estadual Getúlio Dédio de Brito, uma das que serão fechadas, tem capacidade para atender 700 alunos, mas somente 261 estavam matriculados em 2019.

Veja abaixo a lista confirmada até o momento: