Eletricista morre ao levar choque e cair de altura de 4 metros, em Três Ranchos

Um eletricista morreu depois de levar um choque elétrico, durante uma manutenção em um condomínio localizado em Três Ranchos, na região sudeste de Goiás. Após receber a descarga elétrica, Jonatas Ferreira da Costa, de 28 anos, caiu de uma altura de quatro metros.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o jovem chegou a receber os primeiros socorros por equipes de uma ambulância do município, mas no caminho para a Santa Casa de Misericórdia de Catalão, na GO-330, sofreu uma parada cardiorrespiratória e a corporação assumiu o atendimento.

No momento do acidente, ocorrido nesta quarta-feira (8/1), Jonatas estava realizando uma manutenção na rede elétrica de uma casa, em um condomínio de Três Ranchos. Ele estava acompanhado por um amigo.

Ao dar entrada na Santa Casa de Misericórdia de Catalão, Jonatas ainda passou por procedimento de ressuscitação cardiorrespiratória, mas, segundo a unidade de saúde, morreu por volta das 15h. O corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML) da cidade e já foi liberado à família na manhã desta quinta-feira (9/1).

Eletricista morre ao levar choque em cerca elétrica, em Bela Vista de Goiás

No último dia 7, um eletricista morreu após sofrer choque em cerca elétrica em uma fazenda da região do Mato Grande, em Bela Vista de Goiás. O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) foi acionado para atender a vítima, mas o homem já tinha morrido.

De acordo com informações de testemunhas, o eletricista, identificado como Agostinho Donizete Bueno, morreu após sofrer um choque enquanto trabalhava na manutenção de uma cerca elétrica, no final da manhã de terça-feira (7/1). Ele estava a uma altura de cerca de três metros e meio quando realizava manutenção em uma cerca elétrica. Na ocasião o homem tocou os fios de alta tensão e caiu no chão.