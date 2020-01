Em investigação de tráfico, homem é preso com 19 pares de tênis roubados, em Goiás

Durante uma investigação de tráfico de drogas, um homem, de 44 anos, foi preso com 19 pares de tênis roubados, nesta quarta-feira (8/1), em Itumbiara, interior de Goiás.

Conforme informações, a prisão foi efetuada através do Grupo Especial de Repressão a Narcóticos (Genarc), coordenada pelo Delegado Ricardo Chueire, no Bairro Jardim Planalto.

Os policiais civis já investigavam o homem, pois ele já era suspeito de promover a venda de drogas nos Setores Planalto, Dom Bosco e Novo Horizonte.

Por volta das 17h20 desta quarta-feira (8/1), os agentes foram até a casa do investigado, onde encontraram porções de cocaína, uma balança, dinheiro e um tudo de PVC com tampa, montado para esconder a substância ilícita.

Na casa do suspeito ainda foram apreendidos 19 pares de tênis, todos sem uso e com numerações diferentes, o que levou os agentes a concluírem que os calçados são produtos de furtos praticados no comércio de Itumbiara.

No momento da prisão, o homem, que é reincidente no tráfico de drogas, estava vendendo o entorpecente a um usuário, que também foi preso e conduzido para a delegacia.

Além do homem preso com 19 pares de tênis roubados em investigação de tráfico, em Goiás, um casal foi preso com cocaína avaliada em R$ 800 mil, em Mineiros

A Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) prendeu na sexta-feira (22/11) um casal do tráfico com cocaína avaliada em R$ 800 mil, em Mineiros.

De acordo com informações da Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO), o Comando de Operações de Divisas (COD) da PMGO, apreendeu mais de 20 quilos de cocaína pura, do tipo “escama de peixe” na região sudoeste de Goiás.

A droga foi encontrada em um compartimento secreto na lataria de um veículo, modelo Chevrolet/Cobalt.

Segundo o casal do tráfico, a droga foi adquirida em Mato Grosso (MT) e tinha como destino o Estado de Minas Gerais (MG).

De acordo com informações da Polícia Militar, o casal alegou que receberia R$ 20 mil reais pelo transporte da carga, avaliada em R$ 800 mil reais.