Gari é suspeito de matar colega a tiros na frente do chefe, em Rio Verde

Um gari é suspeito matar um colega de trabalho com vários tiros, por ciúmes da ex-mulher. O crime ocorreu na manhã desta quinta-feira (9/1), em Rio Verde, região Sudoeste de Goiás. Eles trabalhavam juntos no serviço de coleta de lixo da cidade e tudo ocorreu dentro da empresa sede, localizada às margens da BR-060.

Informações preliminares apontam que o autor dos tiros desconfiava que o colega de trabalho havia iniciado um relacionamento com sua ex-mulher. Antes de iniciarem o expediente, por volta das 7h, o suposto autor e a vítima foram chamados na sala da direção para assinar uma documentação. O primeiro a ser atendido foi gari apontando como autor do crime. Ao sair da sala da chefia, a vítima entrou para ser atendido e ele resolveu voltar ao local e atirar contra ele.

Gari descarregou arma em colega de trabalho, diz delegado

De acordo com informações do delegado Danilo Fabiano Carvallho, responsável pelo caso, o autor descarregou toda arma na vítima, identificada como Orlando Alves da Silvam, de 28 anos. O gari foi atingido com pelo menos com três tiros na cabeça e outros no peito. O crime foi testemunhado pelo chefe deles, que também estava na sala.

Após o crime, o autor fugiu em uma bicicleta. Até o momento ele, que é procurado por equipes das Polícias Militar e Civil de Rio Verde, não foi preso. Testemunhas do caso já começaram a ser ouvidas. A motivação do crime deve ser confirmada ao longo das investigações.

Nenhum dos dois garis é de Goiás. A vítima é nascida em Alagoas e o suposto autor do crime é de Pernambuco. O corpo de Orlando foi recolhido e levado para o Instituto Médico Legal (IML) da cidade.

Homem é preso após matar colega de trabalho com facada

Um outro caso semelhante ocorreu em Anápolis, a 59 quilômetros de Goiânia. Um homem foi preso, na noite desta quarta-feira (8/1), suspeito de matar um colega de trabalho com facada. Conforme informações, os dois suposto autor e vítima começaram a discutir enquanto trabalhavam em uma obra. No momento da briga, o homem atingiu o colega com uma facada.

O socorro foi acionado para prestar os primeiros socorros à vítima, que foi encaminhada para o Hospital de Urgências de Anápolis (Huana). No entanto, ele não resistiu ao ferimento e morreu na unidade de saúde.

Após cometer o crime, o suspeito fugiu, mas foi rapidamente encontrado pela Polícia Militar. Com ele foi localizada a faca utilizada no crime e suas roupas estavam sujas de sangue.