Grávida é espancada até perder o bebê, em Aporé; namorado é suspeito

Uma jovem de 19 anos foi resgatada pela polícia depois de ser mantida em cárcere privado por cinco dias. Ela estava grávida de quatro meses e foi espancada até perder o bebê. O principal suspeito é o namorado, com que relacionava há quase dois anos. Ele foi preso. O caso ocorreu em Aporé, na região sudoeste de Goiás.

A polícia chegou até a casa onde a jovem estava por meio de uma denúncia. No local, ela foi encontrada ferida e debilitada. Presa há cinco dias em casa, a moça sofreu um aborto depois de ser agredida com chutes e socos.

Conforme relatou à polícia, ela e o namorado se conheceram pela internet e resolveram morar juntos. O casal tem uma filha de 8 meses, e a jovem estava grávida de quatro meses do segundo filho. Ela contou ainda que desde o início do relacionamento, que durou quase dois anos, o companheiro era violento.

Grávida espancada até perder o bebê, em Aporé, já foi agredida com cordas e correntes, diz delegado

De acordo com o delegado Marlon Souza, que atendeu o caso, a jovem já havia sido agredida com cordas e correntes. Durante os dias que esteve presa em casa, o namorado a agrediu com socos e chutes, até que ela perdesse o bebê. O investigador explicou ainda que ela chegou a ir ao hospital, mas o feto já estava morto.

O suspeito foi preso e encaminhado ao presídio de Itajá, cidade próxima a Aporé. Ele vai responder por lesão corporal gravíssima devido ao aborto, cárcere privado, estupro e ameaça. Ele nega as agressões e diz que apenas se defendia da namorada, que era muito ciumenta.

Violência contra a mulher

