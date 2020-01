Homem é preso após matar colega de trabalho com facada, em Anápolis

Um homem foi preso, na noite desta quarta-feira (8/1), suspeito de matar um colega de trabalho com facada, no bairro Lourdes, em Anápolis, na região central do Estado.

Conforme informações, os dois homens começaram a discutir enquanto trabalhavam em uma obra. No momento da briga, o homem atingiu a vítima com uma facada.

O socorro foi acionado para atender e prestar os primeiros socorros à vítima, que foi encaminhada para o Hospital de Urgências de Anápolis (Huana), mas não resistiu ao ferimento e morreu na unidade de saúde.

Após cometer o crime, o suspeito evadiu-se do local, mas foi rapidamente encontrado pela Polícia Militar. Com ele foi localizada a faca utilizada no crime e suas roupas estavam sujas de sangue.

Diante dos fatos, os militares deram voz de prisão ao suspeito, que foi autuado em flagrante e encaminhado para a delegacia para as providências cabíveis.

Além do homem preso após matar colega de trabalho com facada, outro matou a marteladas, também em Anápolis

Um homem foi preso no sábado (28/9) acusado de crime de homicídio, em Anápolis, a 60 km de Goiânia, na região Centro-Oeste de Goiás. O homem teria matado o colega de trabalho a marteladas e a tiros.

O homem foi preso, por volta das 22h, pelo Grupo Tático Operacional (Gtop 33), do Distrito Federal, para onde fugiu após cometer o crime em Anápolis. De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), ele teria matado o colega dias atrás, por uma suposta ameaça.

Conforme informações, o suspeito teria dado marteladas na cabeça da vítima e, em seguida, efetuou disparos com uma espingarda calibre .12. Após cometer o crime, ele fugiu de carro para o Distrito Federal.

Os agentes descobriram o endereço onde ele estaria escondido e se deslocaram ao local, na região de Nova Colina. Chegando, conseguiram identificar a localização do suspeito e acionaram outras equipes para fechar o cerco. Quando o homem percebeu a presença dos policiais, tentou fugir pelo telhado de casas vizinhas, mas não conseguiu e acabou sendo prego.

Ao ser pego pela equipe policial, ele confessou o crime e alegou que estava sendo ameaçado pelo colega de trabalho. Ele foi preso e encaminhado para a 13ª Delegacia de Polícia Civil, em Sobradinho. A Polícia Civil de Goiás (PCGO) foi informada da prisão do homem e informou o provável lugar onde a arma do crime estaria escondida. A PMDF localizou a espingarda utilizada.