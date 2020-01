Homem morre em grave acidente entre caminhão e carreta, em Ipameri

Um homem, de 46 anos, morreu em um grave acidente entre um caminhão e uma carreta, na manhã desta quinta-feira (9/1), em Ipameri, região Sudeste de Goiás.

Conforme informações, a vítima, identificada como Reginaldo Vicente dos Santos, era passageiro de um caminhão que transportava material de construção.

Segundo vestígios no local, o caminhão bateu na traseira da carreta na rodovia. Com o impacto da batida, a cabine onde estava Reginaldo afundou. O para-brisas do veículo ficou totalmente destruído e atingiu o passageiros.

O Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) foi acionado para atender a ocorrência e prestar os primeiros socorros para às vítimas. Reginaldo chegou a ser transportado em estado gravíssimo para o Hospital Municipal, mas não resistiu e morreu após chegar à unidade de saúde.

O Corpo de Reginaldo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Catalão. O motorista que estava com ele teve apenas ferimentos leves.

Além do caso onde um homem morreu em grave acidente entre caminhão e carreta, em Ipameri, um idoso morreu em acidente entre caminhão dos Correios e caminhonete, em Porangatu

Na quarta-feira (20/11) um idoso morreu em acidente entre caminhão dos Correios e caminhonete, na BR-153, na altura do Km 17, em Porangatu.

Na ocasião, outras duas pessoas ficaram feridas e foram encaminhados para unidades de saúde da cidade de Porangatu, a 409 quilômetros de Goiânia.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), conforme levantamentos preliminares, o autocarga dos Correios seguia no sentido sul/norte quando invadiu a pista contrária.

O condutor do caminhão para tentar não colidir com a caminhonete que seguia no sentido contrário, levou o autocarga para o acostamento da pista contrária, porém os dois veículos acabaram batendo frontalmente no acostamento que pertencia a caminhonete.

Ainda segundo a corporação, com o impacto o condutor da caminhonete, de 61 anos não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Além disso, um passageiro do mesmo veículo e o motorista do caminhão ficaram feridos. E eles foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) e foram encaminhados para unidades de saúde de Porangatu.

A Polícia Rodoviária Federal ressalta que os dois veículos foram parar na faixa de domínio da rodovia e a pista não ficou obstruída.