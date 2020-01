Homens são presos com seis armas de fogo e quase 300 munições, em Luziânia

Dois homens foram presos, nesta quarta-feira (8/1), com seis armas de fogo e quase 300 munições, em Luziânia, a 195 quilômetros de Goiânia. A prisão foi efetuada pela equipe de Rondas Ostensivas Táticas (Rotam).

Conforme informações, o flagrante aconteceu no Jardim São Paulo, quando os militares localizaram e abordaram um criminoso que portava uma arma de foto.

Na residência do suspeito foram encontradas mais três armas de fogo, todas de fabricação caseira. Ele informou que comprava as munições em um bar, localizado no Setor Viegas.

Diante disso, as equipes se deslocaram até o estabelecimento comercial, onde encontraram mais duas armas de fogo e munições de diversos calibres. O dono do estabelecimento foi preso em flagrante.

As armas encontradas com os homens foram: uma arma cal. .38; uma espingarda cal. .20; um revólver cal. .32; uma arma cal. .28; uma arma cal. .36 e uma arma cal. .22. Já as munições foram:

100 unidades de cal. 22;

59 de cal. 28;

37 de cal. 12;

31 de cal. 25;

20 de cal. 20;

24 de cal. 32;

9 de cal. 380;

6 de cal. 38;

5 de cal. 16

Uma munição cal .36.

Além dos homens presos com seis armas de fogo e quase 300 munições, em Luziânia, outros jovens foram flagrados em Goianira em posse arma de fogo artesanal

Dois jovens, de 19 e 21 anos, foram presos nesta semana após serem flagrados em posse de uma arma de fogo artesanal em Goianira, região metropolitana de Goiânia. Após receberem informações de uma arma sem registro que estaria na casa da dupla, os policiais encontraram o artefato em cima da geladeira.

O caso ocorreu no Setor Lago Azul, em Goianira, e teve atuação das equipes da 48ª CIPM. Ao serem informados de que no interior da residência da dupla havia uma arma sem registro, os policiais se deslocaram para o endereço informado e acabaram encontrando o revólver, fabricado com barra de ferro e parafusos.

Segundo a Polícia Militar, os suspeitos foram conduzidos à Central de Flagrantes de Trindade para aplicação das providências legais.