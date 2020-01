Idoso de 71 anos é internado após ser agredido em assalto, em Anápolis

Um idoso de 71 anos precisou ser internado após depois de ser agredido durante um assalto, em Anápolis. Segundo a Polícia Militar, dois criminosos, armados com facão, agiram com “extrema violência” para roubar o carro da vítima. O crime foi registrado nesta quarta-feira (8/1).

Os criminosos invadiram a casa do idoso, que estava acompanhado pela esposa, com o objetivo de roubar o carro. Durante a ação, a vítima foi espancada e ameaçada pelos bandidos, que estavam armados com um facão. Devido as agressões, o idoso de 71 anos precisou ser socorrido e levado ao Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HUANA).

Após o ocorrido, a Polícia Militar foi acionada. Com base nas informações repassadas pela vítima, os policiais encontraram o veículo roubado durante patrulhamento por Terezópolis, município próximo a Anápolis. O caso seria entregue a uma mulher, esposa de um detento que cumpre pena por tráfico de drogas. Os dois criminosos e a receptadora foram presos.

A corporação informou que os dois homens, suspeitos de agredir idoso de 71 anos para roubar carro, já tem passagens por furto, roubo e receptação. Eles foram reconhecidos pela vítima. Todos os envolvidos, veículo e arma utilizada no assalto foram conduzidos à Central de Fragrantes.

Violência contra o idoso

Um idoso de 70 anos denunciou o filho depois de ser espancado dentro de casa. O caso ocorreu no último dia 25, feriado de Natal , dentro da casa da família, no Setor Cruzeiro do Sul, em Aparecida de Goiânia. O filho do idoso, um homem de 40 anos, estava bêbado, e teria se revoltado após chegar em casa e não encontrar a mãe no local. Com raiva da situação, ele agrediu o pais com diversos socos e chutes.

Após o ocorrido, a vítima, um idoso de 70 anos, foi à delegacia localizada no Setor Cruzeiro do Sul, onde moram, e denunciou o filho. Segundo informações da Polícia Militar, o idoso estava bastante abalado e apresentando diversos ferimentos pelo corpo e hematomas em um dos olhos.

A PM foi acionada e uma equipe do 41º Batalhão da Polícia Militar (BPM) prendeu o filho do idoso ainda na casa. Ainda conforme a corporação, o homem estava agressivo e alterado. Em alguns momentos ele confessou ter agredido o pai e em outros negou o crime. Ele deve responder por violência contra pessoa idosa e lesão corporal.