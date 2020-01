Mulher é presa ao tentar entregar drogas a detento em presídio de Morrinhos 

Na manhã desta quinta-feira (9/1), uma mulher foi presa ao tentar entregar drogas a detento em presídio de Morrinhos, a 131 quilômetros de Goiânia.

Segundo informações dos servidores penitenciários, a mulher estava com a droga escondida em suas partes íntimas.

De acordo com informações da Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP), na manhã desta quinta-feira (9/1) servidores da Unidade Prisional Regional (UPR) de Morrinhos evitaram a entrada de drogas no presídio.

Na ocasião, as drogas estavam escondidas nas partes íntimas de uma mulher, de 29 anos, que estava no local para visitar seu esposo. Ele cumpre pena com base nos artigos 121 e 157 do Código Penal Brasileiro.

Ainda segundo a 4ª Coordenação Regional Prisional da Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP), o flagrante da mulher aconteceu após a acusada apresentar atitudes suspeitas no momento da revista pessoas.

Diante disso a mulher começou a ser monitorada por um determinado tempo.

De acordo com os servidores penitenciários, a suspeita foi confirmada após os agentes plantonistas realizarem o exame de Raio-X para comprovação dos fatos.

De acordo com informações da Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP), diante da situação do flagrante os policiais penais levaram a mulher que estava com drogas à Delegacia de Polícia Civil de Morrinhos.

No local foram tomadas as providências necessárias. Além disso, a droga encontrada foi colocada à disposição das autoridades competentes para os devidos fins.

De acordo com informações da Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP), a interceptação é resultado da aplicação de medidas estabelecidas pelo Governo do Estado em consonância com a DGAP para garantir o aumento da segurança em unidades prisionais.

Após o flagrante, a direção da Unidade Prisional Regional abriu procedimentos administrativos internos para apuração do fato e após averiguações serão aplicadas as sanções disciplinares.