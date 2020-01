PC recupera cachorro furtado de criança com necessidades especiais, em Ceres

A Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO) recuperou, na manhã desta quinta-feira (9/1), um cachorro que foi furtado de criança com necessidades especiais, em Ceres.

Segundo a corporação, dois suspeitos, um homem uma mulher, foram ouvidos e afirmaram que vendiam polvilho quando encontraram o animal na rua.

De acordo com informações da Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO), na última terça-feira (7/1) a Delegacia de Polícia (DP) da cidade de Ceres soube do furto de um cachorro da raça Shitzu, que aconteceu próximo à feira do município.

A proprietária do cachorro é uma criança com necessidades especiais, que segundo a corporação, sofria pela perda do animal de estimação.

Ainda de acordo com informações da Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO), assim que receberam informações sobre o cachorro de imediato, as equipes coordenadas pelo delegado Matheus Costa Melo realizaram diligências, identificaram os suspeitos, sendo dois irmãos.

Diante disso, na manhã desta quinta-feira (9/1), os policiais recuperaram o animal.

Suspeitos do furto de cachorro de criança com necessidades especiais foram liberados, mas responderão pelo crime de furto qualificado

Segundo a corporação, um deles mora na cidade de Uruana e a mulher, de Trindade, passava uns dias na casa do irmão.

Conforme o que informou a Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO), como não havia situação de flagrante, os supostos autores foram liberados, mas responderão pelo crime de furto qualificado.

Os policiais civis entregaram o cachorro recuperado à criança e sua família, ainda na manhã desta quinta-feira (9/1). A corporação ressaltou que o momento comoveu todos os policiais civis presentes.