Presidente do Pros é acusado de agredir a filha com tapas e pontapés, em Planaltina

Uma jovem de 19 anos registrou um boletim de ocorrência na Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) na última quarta-feira (8/1), em Planaltina de Goiás, no Entorno do Distrito Federal, após ser agredida a tapas e pontapés pelo pai, Eurípedes Gomes de Macedo Júnior. Eurípedes é presidente do Partido Republicano de Ordem Social (Pros), e divulgou uma nota onde fala sobre o caso e se defende das acusações.

A agressão teria ocorrido ontem, próximo ao escritório de Eurípedes, em Planaltina de Goiás. De acordo com o depoimento da jovem à Polícia Civil, seu pai ligou para ela e pediu que fosse se encontrar com ele em seu escritório. No local, Eurípedes teria informado a filha que precisava do carro dela e que pagaria o valor de R$ 15 mil pelo automóvel. Entretanto, a moça teria recusado a proposta e, para evitar brigas, saiu do local.

Conforme o registro da ocorrência, Eurípedes foi atrás dela, retirou a chave do carro de suas mãos à força e, logo em seguida, a agrediu com tapas e pontapés. A jovem conta ainda que conseguiu entrar no veículo, mas o pai lhe arrancou do carro e a jogou no chão. Em seguida, partiu com o veículo, jogando o celular e o carregador dela pela janela. À Polícia Civil, a vítima contou que já buscou ajuda de profissionais que lhe ajudaram a lidar com a violência psicológica que sofreu do pai em outras ocasiões.

Em nota, presidente do Pros diz que delegado que conduz investigações do caso é seu adversário político

Através de seu advogado, Eurípedes Gomes divulgou uma nota em que fala sobre o caso. De acordo com ele, o carro havia sido financiado por ele para a filha, que se comprometeu a quitar as prestações do automóvel, fato que não ocorreu. Além disso, ele alega que o delegado de Polícia que investiga o caso, Cristiomário de Sousa Medeiros, “é notório adversário político de Eurípedes Júnior, e perdeu as Eleições de 2016, no Município de Planaltina”.

Veja a nota na íntegra:

“Eurípedes Gomes de Macedo Júnior, por meio de seus advogados, vem, à público e à imprensa, esclarecer que com relação aos fatos noticiados com relação a um lamentável incidente familiar, não houve situação de flagrante, e tampouco encontra-se foragido. Esse fato está sendo investigado pelo Delegado de Polícia Cristiomário de Sousa Medeiros, da Delegacia de Polícia de Planaltina/GO, que é o mesmo delegado que recentemente instaurou um inquérito de atribuição da Polícia Federal, em desfavor de Eurípedes, mesmo com uma determinação do Delegado-Geral da Polícia Civil de remeter o inquérito no prazo de vinte e quatro horas para análise superior; e a representação do referido delegado para a Corregedoria da Polícia Civil.

O Delegado que conduz a referida investigação é notório adversário político de Eurípedes Júnior, e perdeu as Eleições de 2016, no Município de Planaltina/GO, para a chapa apoiada por Eurípedes.Desde que se separou da mãe de uma de suas filhas, que possui 19 (dezenove) anos de idade, a relação entre pai e filha tem estado abalada.

Ainda assim Eurípedes financiou um carro para a filha que se comprometeu a ir pagando as prestações restantes. No entanto, em razão da filha não ter pagado nenhuma das prestações, o pai a chamou para conversar e decidiu retomar o carro. Depois de perder o carro, a filha procurou a Delegacia de Polícia de Planaltina/GO para registrar o fato em desfavor do próprio pai.É lamentável que um pai ao buscar corrigir a filha, tenha um conflito familiar exposto na imprensa.”