PRF apreende mercadorias contrabandeadas na BR-153, em Hidrolânia

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu diversas mercadorias contrabandeadas na BR-153,a na região de Hidrolândia, a cerca de 36 quilômetros da capital.

Conforme informações da PRF, as mercadorias foram apreendidas dentro de um carro, no momento que novos agentes da corporação iniciaram a ambientação na região metropolitana de Goiânia.

Durante busca veicular, os agentes encontraram várias mercadorias contrabandeadas, como pneus, celulares, cosméticos, luminárias, mochilas e eletrodomésticos.

O casal que estava no carro e afirmou ter adquirido os objetos no Paraguai e não apresentou nota fiscal. Diante disso, eles foram encaminhados para a Polícia Federal, em Goiânia.

Em outro caso, a PRF apreendeu R$ 200 mil em mercadorias contrabandeadas, na BR-153, em Itumbiara

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na quarta-feira (9/10), cerca de R$ 200 mil em mercadorias contrabandeadas, na BR-153, em Itumbiara, na região Sul do Estado.

De acordo com informações preliminares, um carro, VW Cross, foi parado por agentes na Unidade Operacional da PRF e, ao ser fiscalizado, foram encontradas diversas mercadorias.

Conforme a PRF, o carro era locado e no painel foram encontrados vários aparelhos celulares de última geração, sendo vários Iphones e outros da marca chinesa Xiaomi. No vídeo é possível ver os celulares escondidos atrás da estrutura do painel.

Além dos celulares, também foram encontrados outros produtos, como carregadores, cosméticos, vitaminas, fones de ouvido e produtos para o cabelo.

De acordo com o motorista, de 36 anos, a mercadoria foi adquirida no Paraguai, na Ciudad Del Leste, e seria entregue no camelódromo em Goiânia, para abastecer as lojas. A carga, que foi avaliada em cerca de R$ 200 mil reais, foi lacrada e será encaminhada à Receita Federal em Goiânia.

Produtos contrabandeados também foram apreendidas em Valparaíso

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu cerca de R$ 30 mil em mercadoria eletrônica ilegal, na quinta-feira (24/10), em Valparaíso, a 191 quilômetros de Goiânia.

De acordo com a PRF, a mercadoria estava dentro de um ônibus de viagem que seguia do Paraná para a Bahia. Os produtos foram encontrados no compartimento de carga do ônibus.

A nota fiscal apresentada tinha irregularidades e os produtos descritos não eram condizentes com a mercadoria. A Receita Federal encaminhará a ocorrência para o Ministério Público com o objetivo de identificar a empresa que emitiu a nota fiscal, bem como a pessoa que enviou os pacotes para Brasília.