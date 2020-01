Procon Aparecida registra recorde de mais de 12 mil atendimentos em 2019

O Procon Aparecida – órgão municipal de proteção e defesa do consumidor – realizou, durante o ano de 2019, mais de 12 mil atendimentos entre consultas e registro de reclamações de consumidores aparecidenses, além de 121 audiências de conciliação.

No ranking de reclamações, a empresa de distribuição de energia elétrica no Estado lidera a insatisfação do consumidor aparecidense quanto ao serviço prestado. As operadoras de telefonia móvel e as instituições financeiras aparecem em segundo e terceiro lugar na lista de reclamadas, respectivamente. Em última colocação figura as reclamações sobre a qualidade do serviço de abastecimento de água na cidade.

De acordo com o órgão, o aumento no número de atendimentos revela que o consumidor de Aparecida está cada vez mais atento sobre a garantia dos seus direitos e, quando necessário, busca os serviços do Procon para assegurar o equilíbrio nas relações de consumo.

“Houve uma grande mudança de cultura dos consumidores aparecidenses. Nossa população está mais atenciosa. É muito importante que o consumidor procure o atendimento do Procon Municipal quando se sentir penalizado indevidamente ou ter algum direito violado”, afirmou o presidente do Procon Aparecida, Marinho Rezende.

Durante o ano passado, o órgão municipal de proteção e defesa do consumidor realizou também 121 audiências, obtendo 71% de resultados positivos para acordos entre as partes. Além disso, visitou estabelecimentos comerciais em mais de 400 operações de fiscalização.

“Essas fiscalizações além de apreender produtos impróprios para o consumo, com data de validade vencida ou que não tenha o selo de qualidade do Inmetro, tem por objetivo também orientar consumidores a observarem a qualidade dos produtos e, por outro lado, orientar comerciantes e empresas sobre a importância de rever a qualidade de seus serviços e produtos ofertados”, finalizou Marinho Rezende.

Atendimento e dúvidas

Para ter acesso às orientações do Procon Municipal e às oportunidades de conciliação de dívidas, o consumidor deve ir até a sede do órgão, que fica na Avenida das Nações, Qd. 20, Lt. 04, Bairro Vera Cruz, próximo à Praça Matriz. Informações pelo telefone 3545-6501 ou ainda pelo WhatsApp 98241-5895