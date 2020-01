Suspeito de ter ateado fogo na loja da ex-namorada é preso, em Caldas Novas

Um homem suspeito de ter ateado fogo na loja da ex-namorada por não aceitar o fim do relacionamento no município de Caldas Novas, a 170 quilômetros de Goiânia, foi preso na última quarta-feira (8/1). O crime aconteceu no dia 16 de dezembro do ano passado, uma vez que o homem não teria se conformado com o fim do namoro e o novo relacionamento em que a ex havia entrado.

Conforme adiantado por um veículo local, ao ser alvo da prisão preventiva o homem confessou ter colocado fogo na loja de roupas de banho da mulher, localizada na região central de Caldas Novas, por não aceitar o fim do namoro de quatro anos dos dois.

À época, o suspeito, que não teve a identidade divulgada, chegou a ameaçar a ex-namorada ao saber de seu novo relacionamento.

Relembre o caso de homem que ateou fogo na loja da ex-namorada, em Caldas Novas

Na tarde do dia 16 de dezembro de 2019, as chamas tomaram conta de uma loja de roupas de banho localizada na região central de Caldas Novas. Na época, o Corpo de Bombeiros apagou o fogo e informou que ninguém se machucou. Entretanto, o local ficou completamente destruído.

Conforme registro da Polícia Civil na ocasião, a dona da loja contou que havia uma funcionária na loja na hora que o fogo foi ateado ao local, mas ela conseguiu sair sem ferimentos. A empresária estima prejuízo de R$ 50 mil em produtos.

A proprietária da loja havia terminado o relacionamento de cerca de quatro anos recentemente. De acordo com seu depoimento dado na época, o ex- namorado a importunou durante a manhã na tentativa de confrontá-la sobre um suposto novo relacionamento dela e tentou agredi-la dentro da loja. Ele teria ido embora em seguida ameaçando-a ao dizer: “vou te pegar”.

Logo mais à tarde no mesmo dia, segundo relatos de testemunhas aos policiais, um homem foi visto “com algum produto inflamável”. Em seguida, ele teria ordenado que a funcionária saísse do local e ateou fogo à loja.

Na época, a empresária contou que recebeu mensagens ameaçadores do ex dizendo que a mataria ainda naquela semana.