“Tudo pode mudar”, diz Iris Rezende após definir que não seria candidato

Ao que tudo indica, a decisão definitiva do prefeito Iris Rezende (MDB) de não ser candidato à reeleição pode não ser tão definitiva assim. Na terça-feira (7/1), durante a inauguração das obras do Cais Chácara do Governador, o emedebista foi questionado sobre sua possível participação nas eleições municipais deste ano e garantiu não ter interesse em se candidatar. O prefeito alegou que tinha “desconfiômetro” ao analisar que está numa idade (Iris tem 86 anos) em que está exposto a muitos riscos. Entretanto, em entrevista no dia seguinte, o gestor disse que “tudo pode mudar”.

A declaração foi dada à Rádio CBN Goiânia na última quarta-feira (8/1). O prefeito de Goiânia Iris Rezende afirmou que a decisão de não se candidatar “é definitiva, mas tudo pode mudar na vida”.

O comentário pode ter deixado aberta a expectativa de que o emedebista octogenário volte a disputar o pleito goianiense.

Iris Rezende havia dito que a escolha de seu sucessor não seria alimentada por ele

Na entrevista concedida no lançamento das obras do Cais Chácara do Governador, será transformado em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), o prefeito pontuou que “uma pessoa de 86 anos corre muito mais riscos” e que “tudo na vida tem limite”.

“Completei agora 86 anos. Tenho que raciocinar bem. Uma pessoa de 86 anos corre muito mais ricos. Tenho que ter um desconfiômetro de me preocupar com a escolha do meu sucessor, mas essa escolha não será por mim alimentada. Apenas pedirei que Goiânia estude, fiscalize e pesquise a vida dos candidatos”, declarou ainda.

Por diversas vezes, Iris Rezende reafirmou que não deseja se candidatar à reeleição, no entanto, fez um apelo ao cidadãos goianienses para que votem com sabedoria. “Não vote por votar. Quando se escolhe mal, o desastre é inevitável”, alertou o atual prefeito da capital. Na entrevista coletiva , Iris disse também que o “MDB é um partido maduro e não vai errar na escolha de um representante nas eleições.”