Casal é preso em Goiás suspeito de matar filha bebê e jogar corpo em rio

Um casal do Mato Grosso foi preso em Goiás suspeito de matar a filha, uma bebê de seis meses, e jogar o corpo em um rio. Um homem de 23 anos e uma mulher, de 25, foram encontrados na noite desta quinta-feira (9/1) e confessaram o crime. O corpo da criança foi encontrado na mesma noite, em um poço em Tabaporã, a 643 quilômetros de Cuiabá.

Informações preliminares apontam que a bebê teria morrido acidentalmente após tomar um remédio. Ao ser preso, o homem contou que medicou a filha, mas o remédio teria feito uma reação contrária. A menina acabou morrendo e sem saber o que fazer, ele decidiu ocultar o corpo da criança.

A mãe relatou que não estava em casa quando a filha morreu, e quando chegou o marido, pai da menina, já havia ocultado o corpo. No entanto, a polícia aponta que eles já eram investigados por maus-tratos.

Casal preso suspeito de matar filha e jogar corpo em rio, no Mato Grosso, se escondeu em Jataí

Testemunhas relataram que viram o casal próximo ao Rio Sereno, em Mato Grosso, com um carrinho de bebê, mas não souberam dizer se a criança estava com eles. Momentos depois, eles foram vistos com mochilas pedindo carona na saída da cidade e sem a filha. O casal estava morando em um assentamento em Jataí desde o dia 29 de dezembro. Existe a suspeita de que a criança morreu no dia 27.

Foi apurado que o casal, que morava em Tabaporã (MT), já era investigado por maus-tratos contra a menina. Aos três meses de vida ela chegou a ficar em um abrigo, mas o pais entraram na Justiça e conseguiram retomar a guarda. A família recebia visita periódicas do Conselho Tutelar.

O casal foi autuado em flagrante por ocultação de cadáver e responderá em inquérito policial por homicídio qualificado. O caso é investigado.