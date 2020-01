Corpo em decomposição é encontrado dentro de residência, em Rio Verde

A Polícia Militar de Goiás (PMGO) foi acionada, nesta quinta-feira (9/1), para atender uma ocorrência onde um corpo em decomposição foi encontrado dentro de uma residência, em Rio Verde.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e quando chegou no local viu a vítima na residência. Os bombeiros então aguardaram a presença da PM para fazer o isolamento e adentramento na residência.

Conforme informações, a equipe da PM foi acionada via copom para de deslocar até um endereço localizado no Setor Pausanes. Chegando no local verificaram que o homem estava caído dentro da casa há alguns dias.

Quando os bombeiros entraram na residência constataram a morte, que aconteceu há alguns dias, pois o corpo já estava em estado de decomposição.

A Polícia Técnico-Científica foi acionada para realizar a perícia e, posteriormente, fazer remoção do corpo. A perícia deve definir a causa da morte.

Além do corpo em decomposição encontrado dentro de residência, outro foi encontrado em república, também Rio Verde

Foi encontrado no dia 16 de outubro de 2010, um corpo em estado de decomposição dentro de uma República, no Setor Central, em Rio Verde, a 233 quilômetros de Goiânia, na região Sudoeste do Estado.

De acordo com a Polícia Militar de Rio Verde, a equipe foi acionada pelo dono do imóvel, que sentiu um odor forte vindo do quarto da vítima, Jose Nerci da Silva, de 52 anos.

Conforme informações, o homem teria alugado o quarto na república há mais de uma semana e foi visto pela última vez na tarde de domingo (13/10), porém, a morte só foi percebida na quarta-feira, três dias após o desaparecimento.

Conforme informações do Perito repassadas à PM, acredita-se que a causa da morte foi natural, pois não havia vestígios de crime no local. Como o corpo já estava em estágio avançado de decomposição, acredita-se que ele possa ter morrido no início desta semana.