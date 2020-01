Falando ao telefone, mulher morre após raio cair próximo de casa, em Caçu

Uma mulher, de 41 anos, morreu enquanto falava ao telefone após um raio cair próximo a sua casa, em Caçu, a 332 quilômetros de Goiânia, nesta quinta-feira (9/1).

Conforme informações, a mulher, identificada como Sirlene Pereira Marques, teria recebido uma descarga elétrica enquanto falada ao celular, que estava carregando na tomada.

No momento do acidente, chovia na região e um raio teria caído próximo à residência, localizada em uma fazenda de Caçu. A vítima estava em casa com a filha, de 15 anos. Com o queda do raio, alguns eletrodomésticos e telefones da casa queimaram.

Devido a descarga elétrica, a mulher caiu no chão imediatamente. A filha saiu de casa para pedir socorro, momento que encontrou um homem que foi até a residência. Ele tentou fazer massagem cardíaca na vítima, mas ela não resistiu e morreu.

A perícia foi acionada para apurar a causa da morte. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Jataí.

Veja orientações do INPE sobre o caso de morte de mulher após raio cair próximo de casa, em Caçu

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), referência nacional e internacional nas áreas espacial e do ambiente terrestre, oferece uma série de informações que visam orientar a população em como se proteger de eventos do tipo durante uma tempestade.

Veja abaixo: