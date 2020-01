Goiás anuncia saída e Michael fica perto de ser anunciado pelo Flamengo

A grande novela desta janela de transferências chegou ao fim. O Goiás anunciou nesta sexta-feira a saída do atacante Michael. O jogador de 22 anos se despede do clube esmeraldino para ser o novo reforço do Flamengo. Após negociar com Corinthians e com o Palmeiras, a revelação do último Campeonato Brasileiro vai defender o atual campeão brasileiro e da Copa Libertadores.

O Goiás confirmou a saída de Michael em postagem bem humorada nas redes sociais. Com uma montagem de fotos do jogador, o clube acrescentou os votos de boa sorte no novo clube. “Continue cativando os fãs do verdadeiro futebol brasileiro com sua humildade e criatividade. Volta logo, beleza?”, escreveu a equipe. A transferência do atacante será concretizada por R$ 34 milhões.

O Flamengo foi o último clube a tentar fechar com Michael. Como os valores pedidos pelo Goiás fizeram Palmeiras e Corinthians recuar, coube ao time carioca conduzir as negociações sem ter mais concorrentes. A equipe rubro-negra teve as primeiras propostas recusadas, até que nos últimos dias houve um acordo. A longa novela chegou até mesmo a influenciar no início da pré-temporada do jogador.

Michael até foi liberado da apresentação do elenco do Goiás na última quarta-feira, em Goiânia, mas retornou ao trabalho na quinta, com o futuro ainda indefinido. O atacante marcou 16 gols na última temporada e foi o grande destaque do clube no Brasileiro. A equipe esmeraldina terminou o campeonato na 10º posição e conseguiu vaga na Copa Sul-Americana.