Idoso de 87 anos é vítima de estelionato ao comprar panelas, em Rio Verde

Um idoso, de 87 anos, foi vítima de um estelionato ao comprar um jogo de panelas, no Jardim Brasília, em Rio Verde. A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar (PM) da cidade, nesta quinta-feira (9/1).

Conforme informações, quando a PM chegou ao local a possível autora do crime estava dentro da residência da vítima, ela tentava fazer uma transação financeira, que, segundo disse, não teria sido concretizada.

Como aconteceu o caso onde um idoso, de 87 anos, foi vítima de estelionato ao comprar panelas, em Rio Verde

A equipe foi informada pelo solicitante, que é filho do idoso, que a mulher vendeu um jogo de panelas no valor de R$ 500,0 para o pai no dia 31 de dezembro de 2019.

A vítima informou que o valor seria parcelado, mas a vendedora passou à vista. Dias depois ela voltou na casa do idoso e vendeu mais um jogo de panelas, onde o valor total seria de R$ 1.330,00.

Desta vez, a vítima passou a quantia de R$ 400,00 em dinheiro, e o restante seria parcelado. Entretanto, a mulher retornou a casa da vítima novamente e, agindo de má fé, passou o cartão várias vezes, alegando que a transação não teria sido aprovada.

Em todas essas transações, o valor total chegou a R$ 3.030,00, sendo comprovado por meio de extrato bancário. O valor devido seria de R$ 1.330,00.

No entanto, a vítima relatou que foi induzido ao erro pela vendedora, que obteve indevida vantagem econômica. Conforme relatos, a mulher ainda retornou a casa do idoso novamente nesta quinta-feira (9/1), alegando que a transação bancária não havia sido aprovada e o idoso precisaria passar o cartão de novo para quitar a dívida.

Neste momento, o filho da vítima chegou e viu a mulher na residência, acionando a polícia em seguida. Testemunhas afirmaram que a mulher estava se passando por outra pessoa, tendo se apresentado com outro nome.

De imediato foi realizado uma busca veicular, onde os militares encontraram uma faca de cabo branco e um bastão de beisebol. Diante dos fatos, ela foi encaminhada para a delegacia para os procedimentos cabíveis.