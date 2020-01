Passageiros se juntam para pedir prisão de suspeito de roubo em ônibus, em Goiás

Durante um patrulhamento realizado na última quinta-feira (9/1) na Avenida Independência no setor Colina Azul, em Aparecida de Goiânia, uma equipe do 8° Batalhão da Polícia Militar (BPM) se deparou com vários populares que haviam se juntado e estavam denunciando um roubo ocorrido dentro de um ônibus do transporte coletivo. Os passageiros descreveram o suspeito e apontaram o caminho usado pelo homem para fugir, após a prática do crime. Ele foi encontrado escondido atrás de uma árvore, no Jardim Riviera.

Após ouvir os passageiros e coletar informações a respeito do crime, os policiais se deslocaram em diligência no sentido do Jardim Riviera até a Rua Jornalista Otoniel Cunha. Durante averiguação pela região, os policiais encontraram o suspeito descrito pelos populares escondido atrás de uma árvore, na tentativa de despistar a equipe policial.

O homem, que não teve a identidade divulgada, foi abordado e revistado. Com ele, os policiais encontraram três aparelhos celulares e uma gargantilha de prata. Além disso, o homem portava também um simulacro de arma de fogo, objeto que teria sido usado para executar o roubo no ônibus do transporte coletivo.

O suspeito do crime foi conduzido para a Central de Flagrantes, onde, posteriormente, as vítimas e testemunhas que haviam se juntado para denunciar o crime aos policiais compareceram. Na Delegacia de Polícia o delegado de plantão ratificou a ordem de prisão feita pela equipe. O homem foi autuado pelo crime de roubo, tipificado no artigo 157. Ele ficou à disposição da autoridade competente

Além de caso de roubo em Aparecida de Goiânia, um jovem de 18 anos foi flagrado portando pistola com kit rajada em ônibus, em Guapó

No dia 30 de outubro do ano passado, um rapaz de 18 anos foi preso na unidade da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Guapó, após ser flagrado portando ilegalmente uma pistola com kit rajada que transforma a arma em submetralhadora. O homem estava num ônibus de viagem interestadual e possui uma extensa ficha criminal.

O ônibus, abordado pela PRF em sua unidade operacional na época para averiguação de rotina, seguia de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, para Goiânia. A PRF conta que quando abordou o suspeito, identificado como Maurício Ferreira Filho, de 18 anos, estranhou o peso de sua bagagem de mão.

Os agentes da corporação, então, abriram a mochila e se depararam com uma pistola Glock 9mm com um kit rajada acoplado. De acordo um policial, o apetrecho transforma a pistola, normalmente usada pelas forças armadas, em um tipo de submetralhadora. A arma tática é de origem austríaca e, acoplada com o kit rajada, é capaz de disparar mais de uma dezena de tiros por segundo.

Além da Glock, os policiais encontraram com Maurício 100 munições e dois carregadores. Maurício foi encaminhado para a Central de Flagrantes da região, onde foi autuado por porte ilegal de arma e munição.