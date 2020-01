PC desarticula associação criminosa que adulterava veículos em Goiás

A Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO), nesta sexta-feira (10/1), desarticulou uma associação criminosa que adulterava veículos roubados em Goiás.

Na ocasião foram apreendidas diversas placas veiculares clandestinas e lacres.

De acordo com informações da Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO), a operação foi realizada, na manhã desta sexta-feira (10/1), por meio da Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos Automotores (DERFRVA) e ainda contou com apoio do 42° Batalhão de Polícia Militar.

Na ocasião, os policiais civis desarticularam uma associação criminosa especializada em “esquentar”, ou seja a quadrilha adulterava sinais identificadores de veículos para ocultar sua origem criminosa.

Os criminosos faziam o serviço em vários veículos automotores produtos de crime na região metropolitana de Goiânia.

Ainda de acordo com informações da Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO), durante as diligências, que foram realizadas nas cidades de Goiânia e Uruaçu, foi cumprido o mandado de prisão de um homem apontado como chefe do grupo.

Na ocasião o comparsa do homem também foi preso em flagrante. Além disso, também foram apreendidas uma grande quantidade de placas veiculares clandestinas e lacres.

A Polícia Civil ainda destacou que, durante as investigações, já havia sido preso o indivíduo responsável pela fabricação direta das placas clandestinas.

Além disso, foi fechado o laboratório clandestino do grupo, com apreensão de todo o maquinário. Os indiciados responderão pelos crimes de associação criminosa e adulteração dos sinais identificadores de veículo automotor.

Além de prisão de associação criminosa que adulterava veículos, PC fechou laboratório clandestino de placas veiculares

Em dezembro do ano passado, a Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO) prendeu duas pessoas que usavam uma loja de peças para esconder um laboratório clandestino de placas veiculares, no Setor Residencial Antônio Barbosa, em Goiânia.

Na ocasião, a corporação apreendeu uma motocicleta roubada, diversos apetrechos utilizados na fabricação clandestina de placas veiculares e quatro placas clandestinas de motos já prontas para instalação.

De acordo com informações da Polícia Civil do Estado de Goiás, a prisão aconteceu por meio da Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos Automotores (DERFRVA).