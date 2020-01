PM apreende carga de produtos contrabandeados, no sudoeste de Goiás

A Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) apreendeu, na tarde desta sexta-feira (10/1), uma carga de produtos contrabandeados, na região sudoeste de Goiás.

Segundo a corporação, na ocasião foram apreendidos cigarros, essências de narguilés e produtos correlatos contrabandeados e nocivos à saúde.

De acordo com informações da Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO), na tarde desta sexta-feira (10/1) uma equipe do Comando de Operações de Divisas (COD) durante a Operação Viagem Segura, na região Sudoeste de Goiás, apreendeu uma carga de produtos contrabandeados.

Na operação, que teve como objetivo de coibir crimes nas divisas de Goiás, apreendeu cigarros, essências de narguilés e produtos correlatos contrabandeados e nocivos à saúde.

Ainda de acordo com informações da Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO), os produtos contrabandeados estão ausentes de controle sanitário e são provenientes do Paraguai.

Conforme apurou os policiais militares, a carga de produtos contrabandeados está avaliada em R$ 60 mil reais. Esta estava sendo transportada por um homem no interior de um ônibus interestadual, de forma ilícita, para o Brasil.

Além de apreensão de carga de apreensão de carga de produtos contrabandeados, PM apreendeu cigarros vindos do Paraguai

Em dezembro do ano passado, a Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) apreendeu mais de 2 mil pacotes de cigarros contrabandeados. A apreensão aconteceu na cidade de Joviânia.

Ao ser visto pelos policiais militares o condutor do veículo com os cigarros contrabandeados empreendeu fuga. O carro foi encontrado abandonado momentos depois.

De acordo com informações da Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO), na tarde de uma terça-feira (31/12), os policiais militares da cidade de Joviânia avistaram um veículo em atitude suspeita.

Ao tentar proceder a abordagem, o condutor do veículo percebeu a presença dos policiais e empreendeu fuga. O carro com os cigarros contrabandeados foi localizado abandonado alguns minutos depois.