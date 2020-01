Vídeo mostra enxurrada arrastando carros em Valparaíso de Goiás

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra a situação caótica em que ficou uma via pública de Valparaíso de Goiás, no Entorno do Distrito Federal, após uma forte chuva que se abateu sobre a região, na última quinta-feira (9/1). As imagens mostram a forte enxurrada tomando a rua e até arrastando veículos.

No vídeo, é possível ver carros atravancados no meio da rua depois de serem arrastados pela água, impossibilitados de arrancarem do local. O motorista de um veículo vermelho tenta a sorte e decide seguir adiante, apesar da forte enxurrada que desce na direção contrária.

Em outro momento do vídeo, dois homens que filme descrevem o ocorrido de um momento anterior quando, segundo eles, uma caminhonete estava sendo arrastada pela água. Enquanto filmam, os dois aproveitam para tecer críticas à administração da cidade, cobrando devida manutenção das chamadas bocas de lobo. “Ta foda aqui no Valparaíso!”, reclama um deles

Alguns policiais militares tentam ajudar, intervindo na situação. As imagens são impressionantes.

Veja o vídeo abaixo:

Enxurradas em Valparaíso de Goiás acendem alerta; em Goiânia, pontos de risco de alagamento aumentam

No final do ano passado, a Defesa Civil divulgou o número de pontos críticos de alagamento em Goiânia que são monitorados pela corporação. Conforme a relação, a capital tem, atualmente, 97 pontos de risco de alagamento, enxurrada, inundação ou deslizamento. O dado representa um aumento de 47 pontos, uma vez que no ano passado o número de áreas críticas na cidade era 50.

De acordo com o gerente de área de risco da Defesa Civil de Goiânia, Cidicley Santana, o monitoramento desses pontos de risco tem sido constante, e o número é atualizado constantemente.

A listagem de bairros, dividida por região, mostra que a região Sul de Goiânia, que abrange setores como Jardim América, Setor Bueno e Setor Oeste, conta com a maior quantidade de pontos críticos de alagamento e enxurrada, 28 ao todo.

Conforme a Defesa Civil, pontos movimentados do Setor Bueno como as avenidas T-9, T-10 e T-8 estão passíveis de sofrer alagamentos, enquanto outros pontos do mesmo setor como as avenidas T-2 e T-8 podem ter, além de alagamentos, enxurradas com as chuvas. O Setor Oeste, de acordo com a Defesa Civil, também traz pontos críticos de alagamento, como a Baixada do Lago das Rosas, na Avenida Anhanguera, e a Assis Chateaubriand, nas proximidades do Fórum.

A região Campinas/Centro, conforme o relatório, é a segunda com o maior número de pontos críticos: 23 no total. Pontos como o da Avenida Anhanguera com a Rua Quintino Bocaiúva, em Campinas, e da Avenida 85 com a Praça Pedro Ludovico, no Centro, são outros que podem ter alagamentos.

Confira aqui a lista com 94 pontos críticos em Goiânia, de acordo com a Defesa Civil. Dos 97, três ainda serão divulgados.