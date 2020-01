Vítima de racismo, menina ganha vestido e dia de princesa em Anápolis

A estudante Ana Luísa Cardoso, de 9 anos, vítima de racismo em Anápolis, recebeu um presente especial da primeira-dama da cidade, Vivian Naves. Com um vestido de princesa, ela e a irmã mais nova, Daniela Cardoso, de 7 aninhos, foram levadas ao cinema para assistir a mais nova produção da Disney, Frozen 2. Depois do cineminha, elas ainda conheceram o gabinete da Prefeitura.

No início do ano, a menina comoveu a mãe após escrever uma carta questionando se era verdade que “não existia princesa negra”. Ela ouviu a frase de uma mulher, ainda não identificada, enquanto brincava na área de lazer de um shopping.

“Eu estava debaixo do castelo escorregador, aí eu falei: “Eloá, você vai ser a rainha e eu vou ser a princesa”. Aí a mulher falou assim: “Não existe princesa negra não”. Eu peguei e só olhei pra ela, fiquei triste”, relembrou Ana Luísa em entrevistas.

Já em casa e triste, Ana Luísa escreveu uma carta para a mãe para saber se realmente era verdade o que a mulher havia falado. No texto, a menina diz ainda que ficou com medo de contar à mãe o que havia ocorrido. Leia abaixo:

Menina vítima de racismo ganha vestido de princesa de primeira-dama de Anápolis; irmã também foi presenteada

Após a repercussão do caso, a primeira-dama de Anápolis, Vivian Naves, se comoveu com a história de Ana Luísa. “Ao ler a carta escrita pela Ana Luísa, me emocionei. Princesa, você pode ser o que quiser!”, escreveu em seu perfil em uma rede social. Ela e a irmã ganharam vestidos novos e foram levadas para um passeio especial.

“O racismo é que não pode destruir o sonho de uma criança. Quando entrei em contato com a mãe da Ana, soube que o grande sonho da filha era ganhar o vestido da Elsa. Foi emocionante levar esse presente para ela, encomendado sob medida. Ana Luísa é irmã de outra princesa: a Daniela, de 7 anos. Podemos dizer que o episódio que sensibilizou todos nós teve um final feliz, como pede uma boa história de princesa!”, completou.