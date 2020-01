Elevador de sobrado cai e deixa três pessoas feridas, em Goiânia

Três pessoas ficaram feridas depois que o elevador de um sobrado despencou. O acidente ocorreu na noite desta sexta-feira (10/1), no setor Jardim Clarissa, em Goiânia. Duas vítimas foram socorridas e transportadas ao Hospital de Urgência Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol).

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o elevador caiu de uma altura de aproximadamente quatro metros. Com o impacto da batida estrutura no solo, duas pessoas, sendo um homem de 39 anos e uma mulher, de 36, foram socorridas com suspeita de fratura nos tornozelos. Elas estavam conscientes.

O outro ferido, um idoso de 69 anos, foi socorrido com dores no tornozelo e na perna e levado à outra unidade de saúde. Ainda conforme a corporação, ainda não se sabe o que poderia ter provocado a queda do elevador.

Idosos ficam feridos após elevador de sobrado cair

Um acidente semelhante ocorreu também em Goiânia, no passado. Um casal de idosos acabou ferido na manhã de um domingo após o cabo do elevador de um sobrado na Av.Padre Wendell, no Bairro Aeroviário, em Goiânia, se romper e cair na garagem do prédio.

Conforme informações do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO), a equipe precisou solicitar o apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (Samu) para fazer o transporte de uma das vítimas do acidente.

“O edifício tinha o pé direito alto [distância do pavimento ao teto] com apenas um andar e tem a escada do lado. O casal de idosos entrou no elevador e o mesmo despencou de lá até o térreo onde ficam os carros”, contou o capitão Eberson Holanda, do CBMGO, à época ao Dia Online.

Conforme o militar, após o rompimento do cabo, o senhor identificado como Valter Suzin, de 64 anos, chegou a ser arremessado para fora do elevador. Ele apresentava fraturas no braço e suspeita de fraturas nas pernas.