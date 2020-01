Homem é morto a tiros na garagem da casa de ex-mulher, em Formosa

Um homem foi morto a tiros, na manhã deste sábado (11/1), na garagem da casa da ex-mulher, em Formosa, no Entorno do Distrito Federal. Informações preliminares apontam que o homem foi surpreendido pelo autor e foi baleado ao menos quatro vezes. Após o crime, o suspeito teria fugido no carro da vítima.

Testemunhas relataram que a vítima, identificada como Gernandy Carmo de Jesus Moura, de 33 anos, e a ex-mulher, uma advogada, estavam em processo de separação de bens. No entanto, o homem não aceitava o fim do relacionamento. Além disso, as testemunhas disseram que a mulher era ameaçada pelo ex e tinha uma medida protetiva contra ele.

Gernandy foi morto a tiros momentos depois de chegar na casa da ex-mulher. Os primeiros levantamentos apontam que o autor do crime surpreendeu Gernandy ainda na garagem da casa e atirou várias vezes, de perto. Um dos disparos atingiu a cabeça do homem, que morreu ainda no local.

Após o ocorrido, a advogada prestou depoimento na delegacia da cidade e foi liberada. O Grupo de Investigações de Homicídios (GIH) contará com imagens de câmeras de segurança da região para esclarecer a dinâmica do crime. Mais detalhes não foram divulgados para não atrapalhar as investigações.

Ainda não há informações se autor e vítima tinham discutido antes do crime ou mesmo se o autor já estava no local no momento em que Gernandy chegou. A casa foi isolada por equipes da Polícia Militar até a chegada da perícia e do Instituto Médico Legal (IML).

Crime em Formosa

No feriado de Ano Novo um outro crime chamou atenção em Formosa. De acordo com testemunhas, os homens, que eram vizinhos, estavam embriagados e brincando de luta corporal, a famosa “lutinha”. Ao perder a rodada, um deles teria se irritado, ido até a casa onde mora, pegado uma faca e golpeado o vizinho nas costas.

A vítima, identificada como Fábio Junior Gomes Fraga, de 33 anos, chegou a ser socorrida e levada ao Hospital Municipal da cidade, mas não resistiu aos ferimentos. O suspeito fugiu após o crime.