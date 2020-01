Homem é preso com arma de fogo e diversos produtos furtados, em Goiânia

A Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) prendeu, neste sábado (11/1), um homem que estava com arma de fogo e diversos produtos furtados, em Goiânia.

Segundo a corporação, várias peças de roupas ainda estavam com alarmes de lojas. Na ocasião também foram apreendidos televisão, eletrônicos, bolsas e panelas.

De acordo com informações da Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO), a prisão aconteceu quando uma equipe de Rotam, que estava em patrulhamento tático pelo Setor Cândida de Moraes, em Goiânia, abordou dois indivíduos.

Na ocasião, foram apreendidas uma pistola calibre .40, 29 munições intactas, 4 carregadores de pistola .40 e diversos produtos oriundos de furtos.

De acordo com informações da Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO), dois homens foram presos e as roupas e objetos furtados foram apreendidos pelos policiais militares.

Além de prisão de homem com arma de fogo e diversos produtos furtados, funcionário foi preso acusado de furtar roupas de empresa

Em outubro do ano passado, um funcionário de uma loja, localizada no Setor Jardim da Luz, em Goiânia, foi preso acusado de furtar R$ 45 mil em roupas e outros produtos da loja.

Segundo a corporação, após roubar as peças o homem as vendia na internet com a ajuda da sua companheira, que também foi presa.

De acordo com informações da Polícia Militar do Estado de Goiás, uma equipe Tático Alfa 31 BPM, recebeu informação de um homem sobre um de seus funcionários, que supostamente estava furtando roupas em sua loja, localizada no Jardim da Luz.

Ainda segundo os policiais militares, o homem criminoso estava revendendo as peças de roupa pela internet, com ajuda de sua companheira.

De acordo com a Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO), o denunciante informou a corporação que o funcionário estava agindo de maneira suspeita há alguns meses e saia constantemente com volumes do local.