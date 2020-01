Um jovem, de 23 anos, foi morto a tiros na madrugada deste sábado (11/1) em uma distribuidora de bebidas, no setor Pontal Sul, em Aparecida de Goiânia.

Conforme informações do Grupo de Investigações de Homicídio (GIH), a vítima, identificada como Raul Ferreira Bezerra, teria sido atingido por quatro disparos e morreu na hora.

Os suspeitos de cometer o crime estavam em uma motocicleta e fugiram após a execução. Em verificação, os agentes constataram que Raul já possuía passagens pela prática dos crimes de homicídio e roubo.

A distribuidora não possui imagens de segurança, mas a polícia continua investigando para identificar os autores e a motivação do crime.

Além do jovem morto a tiros em distribuidora de bebidas, em Aparecida de Goiânia, outro foi morto dentro de casa na mesma cidade

O primeiro dia do ano de 2020 foi marcado com violência. Um jovem, de 19 anos, foi morto a tiros dentro de casa na manhã de quarta-feira (1/1), em Aparecida de Goiânia.

Conforme informações, a vítima estava em casa, localizada na Avenida dos Missionários, no Jardim Maranata, quando foi baleado. Ele tentou fugir, mas não conseguiu e foi atingido novamente.

O jovem, identificado como Ivan Romário do Carmo de Oliveira,levou aproximadamente cinco disparos no rosto e morreu ainda no local. Após cometer o crime, o suspeito fugiu e ainda não foi localizado.

Informações preliminares de testemunhas apontam que ele teria discutido em um bar onde foi comemorar a virada de ano com os amigos. Os policiais do Grupo de Investigações de Homicídios (GIH) agora apuram a autoria e motivação do homicídio.

No primeiro dia do ano, um homicídio também foi registrado em distribuidora de bebidas, em Goiânia

Em Goiânia, um jovem foi morto a tiros em frente a uma distribuidora, na quarta-feira (1/1). O crime aconteceu próximo a uma rodoviária, em frente ao Terminal Padre Pelágio, no Setor Capuava.

A Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) foi acionada para atender a ocorrência e, quando chegou no local, encontrou o homem caído na calçada.

Conforme informações de testemunhas, um motociclista teria passado e feito ao menos quatro disparos contra a vítima. Ele fugiu em seguida e até o momento não foi identificado.A Polícia segue investigando o caso para descobrir a autoria e motivação do crime.