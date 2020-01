Adolescente de 17 anos morre após se afogar em lago de Goiatuba

Um adolescente,de 17 anos, morreu após se afogar em no Lago dos Buritis, no Centro de Goiatuba, na região sul do estado de Goiás.

Conforme informações, o Corpo de Bombeiros foi acionado e, quando chegou ao local, o adolescente já havia sido retirado da água.

Em entrevista à TV Anhanguera, amigos disseram que a vítima foi vista pela última vez nadando, momento que sumiu da superfície.

Os militares tentaram reanimar o rapaz, que foi rapidamente encaminhado para o Hospital Municipal de Goiatuba, onde não resistiu e morreu.

Nos registros, consta que o rapaz, identificado como Raphael, foi socorrido e retirado do lago por pessoas que estavam próximas ao local. O acidente aconteceu na tarde deste domingo (12/1).

Além do adolescente de 17 anos que morreu após se afogar em lago de Goiatuba, outra vítima de afogamento também morreu neste domingo (12), em Jaraguá

Um outro caso de afogamento foi registrado neste domingo (12/1), desta vez, em Jaraguá. O Corpo de Bombeiros foi acionado para realizar as buscas.

O acidente aconteceu em uma represa localizada em uma fazenda, que fica próximo a BR-153, entre Jaraguá e Ceres.

Quando chegaram ao local, os militares realizaram um mergulho livre, momento que encontraram o corpo em uma profundidade de aproximadamente cinco metros.

Em outro caso, dois adolescentes também morreram afogados em Formosa

Dois adolescentes, de 14 e 16 anos, morreram afogados no dia 28 de dezembro em um represa na cidade de Formosa, a cerca de 282 quilômetros da capital.

Conforme informações preliminares, Daniel Farias de Sousa estava nadando quando começou a se afogar. O outro adolescente, Bryan Santana, tentou socorrê-lo e pulou na represa.

Entretanto, Bryan, de 16 anos, não conseguiu salvar o amigo e acabou sendo arrastado pela água juntamente com Daniel, de 14 anos.

O duplo afogamento aconteceu na Fazenda São Miguel, no distrito de Santa Rosa, em Formosa. O Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) foi acionado para resgatar os corpos, que foram encaminhados para o Instituto Médico Legal da cidade.